La joven prodigio: tiene 18 años, egresó con promedio perfecto y ahora llega al instituto que elige al Premio Nobel

A sus 18 años, Carla Acosta García, oriunda de Redondela, España, se encamina a transformar su pasión por la ciencia en una carrera profesional de alto nivel. La joven, que finalizó sus estudios secundarios con una calificación inmaculada de 10, fue admitida en el Instituto Karolinska de Suecia, la prestigiosa cuna académica que alberga a la asamblea encargada de seleccionar al ganador del Premio Nobel de Medicina. Su ingreso a esta institución, reconocida globalmente por su excelencia en investigación, representa la culminación de una estrategia planificada hace dos años.

La trayectoria académica de Acosta García estuvo marcada por una notable precocidad, donde su interés por la investigación, que inicialmente abarcaba múltiples disciplinas, se consolidó tras participar en diversas olimpiadas científicas nacionales e internacionales. Como explica a El Confidencial, su paso por eventos de esta índole en Tailandia, Luxemburgo y Croacia le permitió trascender su entorno local y desarrollar una visión internacional, enfrentándose a retos prácticos en laboratorios de alta complejidad. Estos desafíos, lejos de desanimarla, reafirmaron su determinación de dedicarse a la biología molecular, las neurociencias y la oncología.

Carla Acosta García (la primera de derecha a izquierda) participó junto a otros ocho estudiantes en el CNIC LinkedIn (@carla-acosta-garcia)

El camino hacia Suecia incluyó una etapa fundamental en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España. Carla Acosta García fue elegida para participar en el programa “Acércate”, una iniciativa impulsada por el renombrado cardiólogo Valentín Fuster que selecciona anualmente a ocho de los estudiantes más brillantes de España. Durante una semana de inmersión total, los jóvenes se familiarizaron con técnicas de vanguardia, desde vectores virales hasta el uso de inteligencia artificial en bioinformática. Según explicó la propia estudiante en su cuenta de LinkedIn, esta experiencia fue un punto de inflexión para comprender las luces y sombras de la labor científica, que incluye la alta exigencia presupuestaria y técnica de los proyectos de investigación traslacional.

Durante el encuentro final del programa, Fuster brindó a los participantes un consejo que marcó profundamente a la joven. De acuerdo con lo informado por La Voz de Galicia, el especialista les instó a identificar su talento genuino, con énfasis en que las ambiciones externas son transitorias, mientras que las fortalezas personales son las que perduran. “Nos dijo que no nos dejáramos llevar por la prisa ni el egocentrismo, y que confiáramos en el proceso”, recordó Acosta García en diálogo con dicho medio.

La expectativa por el futuro de la joven promesa científica pone el foco sobre ella en el instituto que elige al Premio Nobel LinkedIn (@carla-acosta-garcia)

El perfil de la futura investigadora rompe con el estereotipo del académico dedicado exclusivamente al estudio. A lo largo de su formación, mantuvo una participación activa en la liga gallega de voleibol y colaboró como entrenadora y árbitra de básquet. Asimismo, es parte del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Galicia, un organismo consultivo que busca integrar la perspectiva juvenil en las políticas públicas. “Yo no quería que el Bachillerato me quitara de hacer otras cosas que a mí me hacían sentir bien. Si tocaba estudiar, era a estudiar sin ponerme con otra cosa”, explicó a La Voz de Galicia, con lo que dejó en evidencia que, para ella, el éxito radica en una estricta organización.

El próximo 22 de agosto, Carla Acosta García partirá hacia Estocolmo para iniciar el curso el 31 de dicho mes. En el Karolinska, se enfrentará a un sistema educativo que permite una inmersión profunda al cursar y evaluar una asignatura a la vez. Con la mira puesta en publicar su primer artículo científico y expandir sus horizontes globales, la joven española se prepara para su nueva etapa en el corazón de la ciencia europea.