Llega el eclipse solar total más largo del siglo: cuándo ocurrirá y dónde verlo

La comunidad astronómica internacional comenzó la cuenta regresiva para el próximo 2 de agosto de 2027, fecha en la que tendrá lugar un eclipse solar total de magnitud histórica. Según datos difundidos por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), este evento se perfila como uno de los hitos más relevantes del siglo XXI, superando significativamente la extensión temporal de fenómenos previos. En su punto máximo, el eclipse mantendrá una fase de oscuridad total durante seis minutos y 22 segundos, una cifra que establece un nuevo estándar en comparación con el evento del 11 de julio de 1991, que duró dos minutos y diez segundos.

El interés por este suceso se vio potenciado tras el impacto del eclipse del 8 de abril de 2024, que cubrió parte de los Estados Unidos, México y Canadá durante cuatro minutos y 28 segundos. Ante la magnitud proyectada para 2027, los expertos sugieren a los observadores planificar traslados a zonas alejadas de la contaminación lumínica y contar con el equipo técnico adecuado. Es fundamental el uso de telescopios de última generación y lentes prismáticos que posean la certificación técnica ISO 12312-2, dispositivo indispensable para proteger la visión frente a la radiación solar directa.

El eclipse solar durará más de 6 minutos, según expertos (Foto: FreeP¡CK)

La trayectoria de la sombra lunar iniciará su recorrido en el océano Atlántico y se desplazará luego sobre el norte de África. Países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto integran la ruta principal del eclipse, que continuará hacia Arabia Saudita y Yemen antes de finalizar en las aguas del océano Índico. Los especialistas identificaron a la ciudad de Luxor, en Egipto, como el epicentro ideal para la observación, dado que allí la totalidad del fenómeno podría extenderse hasta los seis minutos y 23 segundos. Asimismo, la NASA confirmó que se registrará una observación parcial en diversas naciones europeas, el sur de Asia y países africanos como Argelia, Sudán y Somalia.

Físicamente, el evento presentará cifras impactantes. La sombra de la Luna se moverá sobre la superficie terrestre a una velocidad aproximada de 258 kilómetros por hora, cubriendo una franja de 15.227 kilómetros de longitud. Aunque el área total bajo sombra alcanzará unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, esta superficie representa una mínima fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que posee nuestro planeta, lo cual reafirma la exclusividad de este evento celestial único en el presente siglo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA