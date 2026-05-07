Se acerca el eclipse solar más largo del siglo: durará más de 6 minutos y no se repetirá en 157 años

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha y, sin duda, movilizará a observadores de todo el mundo. Programado para el 2 de agosto de 2027, el fenómeno tendrá una duración máxima de aproximadamente seis minutos y 23 segundos, durante los cuales el día se convertirá temporalmente en noche en ciertas regiones del planeta.

Según los expertos, no se espera que este evento con características similares se repita en más de un siglo. Las mayores expectativas se encuentran en los países europeos, especialmente en España, donde el eclipse será visible en condiciones privilegiadas y atraerá a un gran público. La agencia de noticias EFE indica que el País Vasco, en particular la provincia de Álava, se encuentra entre los lugares más favorables para la observación.

Durante todo el fenómeno, la visibilidad estará restringida. El eclipse será más visible en el norte de África, Oriente Medio y algunas zonas de Europa, incluidas regiones de la península ibérica, así como en áreas como Groenlandia e Islandia.

¿Cómo y cuándo se podrá ver el eclipse más largo de la historia?

Durante la fase de totalidad, el cielo debería oscurecerse lo suficiente como para permitir la observación de estrellas e incluso algunos planetas. Entre los efectos más esperados se encuentran las llamadas “Perlas de Baily”, puntos de luz que aparecen cuando la luz solar atraviesa irregularidades en la superficie de la Luna, y el llamado “Anillo de Diamante”, cuando solo queda un intenso rayo de luz antes de que el Sol quede completamente cubierto.

Estos efectos son breves, duran solo unos segundos, pero se consideran algunos de los momentos más impactantes del eclipse. La combinación de su larga duración y las condiciones específicas de alineación hacen del evento de 2027 uno de los más significativos del siglo para la astronomía observacional.

Para observar el fenómeno de forma segura, los expertos recomiendan usar gafas especiales para eclipses durante todas las fases, excepto durante el breve período de totalidad. La observación directa sin protección puede causar daños permanentes en la vista.

El eclipse solar durará aproximadamente 6 minutos (Foto: FreeP¡CK)

A pesar de la rareza del evento, el calendario astronómico continuará con otros sucesos en los años siguientes. En 2028, por ejemplo, se pronostica un eclipse parcial, que forma parte de una secuencia menos frecuente de este tipo de fenómenos.