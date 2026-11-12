Los científicos estudian el hongo negro de Chernóbil que se alimentaría de radiación

El reino Fungi es muy variado y cada especie tiene factores desiguales que le permiten adaptarse a condiciones extremas, pero hasta hace pocos años se desconocía que existiera uno con poder para resistir la radiación en niveles que ningún otro ser vivo podría soportar. Se trata de un hongo que comenzó a crecer en las ruinas de Chernóbil y que se alimenta de la emisión ionizante.

En 1982, el desastre en la central nuclear ucraniana dejó decenas de muertos y obligó a miles a abandonar la ciudad homónima por el peligro de la afección radiactiva. Así, el complejo quedó en pleno deterioro y la naturaleza reclamó lo que alguna vez le perteneció.

Dentro del exreactor N°4 crece un tipo de hongo que resiste los niveles de radiación (Foto de Sergei Supinsky / AFP) SERGEI SUPINSKY - AFP

Ese terreno quedó totalmente inhabitable para los seres humanos, porque significaría una sentencia de muerte directa. En este entorno hostil, los científicos que continuaron con la limpieza de la central nuclear y la posterior construcción de la bóveda para evitar que la contaminación siguiera emanándose al ambiente descubrieron que, con el paso de los años, el hongo Cladosporium sphaerospermum empezó a crecer y desarrollarse sin problemas.

De forma paulatina, los muros de concreto empezaron a cubrirse de material fúngico y, para sorpresa de todos, descubrieron que podía hacerle frente a la radiación.

Hongo superpoderoso

Cuando entre 1997 y 1998 se encontró esta especie de hongo, iniciaron una investigación a fondo para comprender sus métodos de supervivencia y qué le permitía soportar aquellas condiciones. Al parecer, todo residía en la melamina.

Así luce el hongo negro de Chernóbil tras el lente del microscopio (Fuente: Rui Tomé/Atlas de Micología)

En el estudio Radiación ionizante: cómo los hongos se enfrentan, adaptan y la aprovechan con la ayuda de la melanina, que realizaron Ekaterina Dadachova y Arturo Casadevall en 2008, exploraron las variantes fúngicas resistentes a la radiación ionizante en niveles que las personas no aguantan.

Con ese trabajo se confirmó que existen hongos que aprovechan la radiación para estimular su crecimiento y metabolismo. El factor fundamental de esta capacidad es la presencia de melanina, un pigmento complejo presente en las paredes celulares de estos hongos. La melanina cumple un doble propósito.

Por un lado, protege física y químicamente al ser vivo. Captura y neutraliza los radicales libres citotóxicos generados por la radiación, evitando el daño al ADN. Por otro, la radiación ionizante altera las propiedades electrónicas de la melanina, lo que mejora su capacidad para transferir electrones y transformar esa energía electromagnética en energía metabólica útil para la célula, de manera análoga a como la clorofila utiliza la luz solar en las plantas.

Así, los científicos identificaron organismos capaces de tolerar y responder positivamente a altos niveles de radiación. Estos son los hongos melanizados (especies pigmentadas).

Así es el hongo que crece en Chernóbil - @robotitus

En la investigación se hizo un apartado sobre Cladosporium sphaerospermum que crece en Chernóbil. Acerca de él, se definieron aspectos interesantes de su biología:

Colonización del reactor : diversas especies de hongos melanizados (como Cladosporium sphaerospermum, Cladosporium cladosporioides y Alternaria alternata) fueron encontradas colonizando las paredes del reactor destruido N.° 4 y las aguas del estanque de enfriamiento del reactor.

: diversas especies de hongos melanizados (como Cladosporium sphaerospermum, Cladosporium cladosporioides y Alternaria alternata) fueron encontradas colonizando las paredes del reactor destruido N.° 4 y las aguas del estanque de enfriamiento del reactor. Descomposición de partículas radiactivas : se observó que los hongos aislados de la zona descompusieron fragmentos de grafito contaminados con radionúclidos procedentes del reactor destruido.

: se observó que los hongos aislados de la zona descompusieron fragmentos de grafito contaminados con radionúclidos procedentes del reactor destruido. Radiotropismo : los hongos procedentes de Chernóbil exhiben “radiotropismo”, un fenómeno donde las hifas orientan su crecimiento directamente hacia fuentes de radiación beta y gamma.

: los hongos procedentes de Chernóbil exhiben “radiotropismo”, un fenómeno donde las hifas orientan su crecimiento directamente hacia fuentes de radiación beta y gamma. Respuesta radioadaptativa: La exposición a la radiación en especies de Chernóbil estimula la germinación de sus esporas y acelera su crecimiento.

Con este conocimiento, la comunidad científica estudia cómo crear elementos que permitan a los astronautas colonizar Marte en un futuro sin miedo a sufrir los efectos de la radiación solar ante la falta de una atmósfera como en la Tierra.

De momento solo hay pruebas y todavía no se confirmó la efectividad de esta especie fúngica como protector ante la emisión ionizante.