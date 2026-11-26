El nacimiento de un ejemplar de guacamayo de Spix en el zoológico de São Paulo marca un hito para la ciencia y la conservación de la fauna. La cría, bautizada como Hope (Esperanza), representa un paso vital para recuperar una especie considerada extinta en estado silvestre desde 2019. Esta ave, célebre por inspirar al protagonista de la película Río, vive actualmente bajo un estricto protocolo de protección en Brasil.

La llegada de Hope al mundo ocurrió en octubre tras un delicado proceso de incubación artificial que duró 28 días. Los especialistas del centro de conservación supervisaron el huevo de forma constante, pero el polluelo enfrentó dificultades graves al momento de la eclosión. Según explicó a Reuters la bióloga Fernanda Guida, responsable del programa de aves, el equipo técnico debió intervenir de manera directa para extraer al ave del cascarón debido a una mala posición. “Fueron 28 días de sufrimiento hasta que la vimos nacer. Necesitaba ayuda; tuvimos que sacarla del huevo porque estaba mal colocada, y entonces nació”, reveló Guida.

El nacimiento de Hope, un ejemplar de guacamayo de Spix, genera expectativa por su regreso de la extinción EFE

Actualmente, el animal permanece en una cámara térmica que mantiene una temperatura cercana a los 35 grados. La cría recibe alimentación asistida cuatro veces al día por parte de los expertos, quienes observan con atención cómo sus plumas adquieren el tono azul característico de su especie. El Zoológico de São Paulo invirtió cinco millones de reales (aproximadamente 870 mil dólares) en un centro de conservación específico que permite estos avances, a pesar de que la diversidad genética limitada representa un obstáculo técnico importante. El año pasado, por ejemplo, los ejemplares alojados en el recinto produjeron 38 huevos, pero ninguno resultó fecundado.

El guacamayo de Spix, originario de la región de Caatinga, desapareció de su hábitat natural principalmente por la caza ilegal y la deforestación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como extinto en estado silvestre desde el año 2000, momento en que los últimos avistamientos fueron registrados [dato que se confirmó en 2019]. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, destacó durante la presentación oficial que la reproducción asistida constituye la herramienta principal para evitar la pérdida definitiva de este ejemplar.

Fernanda Guida sostuvo a Hope en sus manos para una de las fotografías del milagro de la ciencia AP

Mientras la pequeña Hope crece, los especialistas mantienen el objetivo a largo plazo de reintroducir a estos loros en los cielos de Bahía. La bióloga Guida resumió la importancia del evento: “Elegimos el nombre Hope porque confiamos en poder ofrecer un futuro mejor a esta especie”.