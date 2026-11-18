Un equipo de científicos realizó un descubrimiento que podría aportar información clave sobre el pasado de Marte y la presencia de agua en el planeta rojo hace miles de millones de años. A partir del análisis de un meteorito encontrado en el desierto del Sahara, los investigadores identificaron evidencias de antiguas interacciones entre minerales y fluidos, lo que permite conocer mejor las condiciones que existieron durante las primeras etapas de formación del planeta.

El hallazgo fue presentado en un estudio financiado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) y publicado en la prestigiosa revista científica Science. La investigación se centró en un meteorito denominado Teghaza 001 (Teg 001), descubierto en Malí durante 2022, cuya formación se remonta a por lo menos 4100 millones de años.

A diferencia de la mayoría de los meteoritos marcianos encontrados en la Tierra, esta roca pertenece a una etapa extremadamente antigua de la historia del planeta. Su composición y estructura permitieron a los especialistas estudiar procesos geológicos que hasta ahora resultaban difíciles de reconstruir.

Meteorito marciano Teghaza 001 (Foto: Science)

Uno de los aspectos más importantes del descubrimiento fue la identificación de minerales que presentan señales de haber reaccionado con fluidos cuando la roca todavía se encontraba en Marte, antes de ser expulsada al espacio como consecuencia de un impacto.

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El meteorito Teghaza 001 está compuesto por ocho fragmentos que, en conjunto, pesan aproximadamente 798,5 gramos, mientras que la pieza más grande alcanza los 442 gramos. Los investigadores determinaron que se trata de una roca ígnea, es decir, formada a partir del enfriamiento y la solidificación de material fundido. Su estructura indica que este proceso ocurrió lentamente bajo la superficie marciana.

Mediante diferentes técnicas de análisis, los científicos identificaron que la roca pertenece a un tipo denominado leucogabro, caracterizado por contener una mayor proporción de plagioclasa que de piroxeno, dos minerales habituales en determinadas rocas ígneas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que algunos de sus minerales presentaban alteraciones químicas que no podían explicarse únicamente por su formación original.

El cráter Jezero, uno de los grandes misterios de Marte (Fuente: NASA) NASA

En particular, detectaron modificaciones en cristales de piroxeno y plagioclasa, junto con características inusuales en otros componentes minerales. Estas evidencias, combinadas con mediciones de isótopos de oxígeno, indicaron que el meteorito había experimentado reacciones con fluidos enriquecidos en oxígeno-18.

Los resultados respaldan la hipótesis de que la antigua corteza de Marte estuvo expuesta a procesos de alteración relacionados con la presencia de fluidos, mucho antes de que el meteorito llegara a la Tierra. Aunque la antigüedad de la roca supera los 4100 millones de años, los análisis no permiten establecer con exactitud cuándo ocurrió esa interacción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.