Pedro Duque, astronauta, sobre el eclipse de Sol del 12 de agosto: “Se apagarán los colores y bajará la temperatura”

El 12 de agosto, un eclipse total de Sol afectará casi completamente a España y será visible desde Groenlandia, Islandia y pequeñas zonas del noreste de Portugal, mientras que otras partes de Europa podrán verlo de forma parcial. El astronauta español Pedro Duque detalló en sus redes sociales qué ocurrirá cuando la luz solar sea cubierta plenamente por la Luna.

El ingeniero aeronáutico y presidente de Hispasat analizó el fenómeno astronómico y destacó que hace un siglo que no sucede algo similar en el país ibérico. Por ese motivo, enumeró los sitios donde se quedarán a oscuras por algunos minutos y adelantó qué advertencias hay que tomar al respecto.

El astronauta afirmó que España no vive un eclipse solar desde hace 100 años (Fuente: Instagram/hispasat)

“Un eclipse total de Sol ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y la sombra de la Luna toca nuestro planeta. Esa sombra convierte el día en noche y en muchas culturas antiguas tenía significados muy poderosos. Un eclipse total en un sitio determinado ocurre muy raras veces, no regularmente como los ciclos de la Luna o de las estaciones”, introdujo el astronauta.

A continuación, explico qué sucederá durante el eclipse: “El 12 de agosto la Luna empezará a tapar el Sol sobre las 19.30 horas. La luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura. Los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara. Al pasar la luz entre las hojas de los árboles en el suelo, podremos ver pequeñas imágenes del Sol ocultándose como si fuese una media Luna”.

El eclipse solar total de agosto solo podrá ser apreciado por una parte del planeta (Foto: Pexels)

“Sobre las 20.30 llegará el anillo de diamante, el último rayo de sol que se cuela entre la montaña de la luna. Ahí todavía se necesitan las gafas de eclipse puestas. Justo después, el Sol desaparecerá por completo, el día se hará noche y veremos la corona solar. Solo en ese momento, durante la totalidad, podremos quitarnos las gafas. El eclipse total durará menos de 2 minutos. En cuanto reaparezca el primer rayo de Sol, habrá acabado y tendremos que volver a ponernos las gafas”, señaló el experto.

Mapa del eclipse solar total del 12 de agosto NASA

Hacia el final, el astronauta añadió un dato curioso sobre por qué el satélite natural de la Tierra puede acaparar la luz solar siendo tan pequeño. “El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. Por eso, visto desde la Tierra, la Luna puede tapar el sol por completo. Pero esto va a cambiar: la Luna se aleja unos centímetros cada año y dentro de cientos de millones de años ya no habrá eclipses totales”, explicó.

Desde dónde se podrá ver el eclipse solar

Los mejores lugares para verlo estarán en una línea desde Galicia a Castellón y también en las islas Baleares. Al norte o al sur de esa franja, también se verá, pero como un eclipse parcial. El año próximo habrá otro eclipse total que pasará por Cádiz y Málaga.