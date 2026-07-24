Cuándo es el eclipse solar total del siglo y cuál es el mejor lugar para observarlo

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más importantes del año: un eclipse solar total. Durante algunos minutos, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar y provocando un oscurecimiento temporal del cielo en una estrecha franja del planeta.

Según informó la NASA, el fenómeno será visible en su totalidad desde algunos sectores de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, España y una pequeña porción del noroeste de Portugal. En el resto de Europa y otras regiones del hemisferio norte podrá apreciarse de manera parcial.

Entre todos los destinos desde donde podrá verse el fenómeno, uno de los más recomendados es Calatañazor, un pequeño pueblo medieval de la provincia de Soria, en España. Con menos de 50 habitantes, este sitio ofrece condiciones ideales para la observación gracias a sus amplios cielos abiertos, su baja contaminación lumínica y su ubicación dentro de la trayectoria del eclipse.

Calatañazor es un pueblo de 43 habitantes (Foto: Ayuntamiento de Calatañazor)

Por ese motivo, se espera que durante agosto reciba a cientos de turistas y aficionados a la astronomía que buscarán disfrutar de uno de los fenómenos naturales más impactantes del año.

Más allá del eclipse, Calatañazor también se destaca por su patrimonio histórico. Según explica el portal oficial del Ayuntamiento del poblado, el lugar conserva gran parte de sus murallas medievales y mantiene un casco histórico prácticamente intacto. Entre sus principales atractivos sobresale el castillo construido entre los siglos XIV y XV, desde donde se obtienen vistas panorámicas de la región.

A pocos metros también se encuentra una necrópolis medieval excavada en la roca, mientras que la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo combina elementos románicos y góticos y alberga una pila bautismal de piedra del siglo XI. Lo que lo hace un lugar ideal para los amantes de la historia y la aventura.

Calatañazor se ubica a escasos metros del río Milanos (Foto: Ayuntamiento de Calatañazor)

Debido a que se trata de una localidad muy pequeña, los habitantes viven en su mayoría de la agricultura tradicional de cereales y de una modesta ganadería. Otros se dedican al turismo, existiendo tan solo seis hosterías y posadas, avaladas por el Ayuntamiento en la ciudad.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

La NASA recordó en su comunicado oficial sobre el fenómeno astronómico mundial que solo es seguro mirar directamente al Sol durante los pocos instantes de totalidad, es decir, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. Antes y después de ese momento, e incluso durante todo un eclipse parcial, la observación directa del Sol puede provocar lesiones oculares permanentes si no se utiliza la protección adecuada. Por ese motivo, el organismo recomendó utilizar:

Gafas especiales para eclipses certificadas bajo la norma ISO 12312-2 .

. Visores solares portátiles homologados.

Filtros solares específicos para telescopios, binoculares y cámaras, colocados siempre en la parte frontal del equipo.

Cabe recordar que las gafas de sol comunes no sirven para observar un eclipse, sin importar cuán oscuras sean, ya que no bloquean la radiación solar dañina. Asimismo, nunca debe observarse el Sol a través de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan únicamente gafas para eclipses. La concentración de los rayos solares puede atravesar el filtro y causar lesiones graves en los ojos.