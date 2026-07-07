Por primera vez se obtuvo una foto inédita de la “segunda Luna” de la Tierra

Una expedición espacial acaba de dar con un avance histórico para la humanidad. Por primera vez, una nave consiguió fotografiar de cerca a Kamoʻoalewa, el enigmático objeto conocido como la “segunda Luna” de la Tierra. Las imágenes fueron obtenidas por la misión china Tianwen-2, que estudia este pequeño cuerpo celeste con el objetivo de descubrir su origen y composición.

Aunque suele ser llamado “segunda Luna”, no es un satélite natural. En realidad, se trata de un cuasisatélite, un tipo de objeto que orbita alrededor del Sol siguiendo una trayectoria muy similar a la de la Tierra, lo que hace que permanezca cerca de nuestro planeta durante largos períodos.

Fotografía de Kamo'oalewa, asteroide 2016HO3, tomada por la sonda china Tianwen-2 desde una distancia de aproximadamente 20 kilómetros (Foto: CNSA/Folleto vía Xinhua)

Su nombre proviene del idioma hawaiano, ya que fue descubierto en 2016 por un telescopio ubicado en Hawái. Desde entonces despertó el interés de la comunidad científica por sus peculiares características orbitales y por la posibilidad de que tenga un vínculo directo con la Luna.

¿Qué es Kamoʻoalewa, la llamada “segunda Luna”?

A diferencia de la Luna, no gira alrededor de la Tierra. Su movimiento está gobernado principalmente por el Sol, aunque su órbita mantiene una relación muy estrecha con la terrestre.

Los astrónomos estiman que este objeto mide entre 40 y 100 metros de diámetro, por lo que es uno de los cuerpos espaciales más pequeños que una misión científica haya visitado. Su órbita hace que pase relativamente cerca de la Tierra aproximadamente cada 45 años, ya que mantiene una especie de “danza gravitacional” con nuestro planeta mientras ambos recorren el Sistema Solar.

Este fragmento de roca espacial tiene una órbita similar a la de la Tierra, por lo que sigue a nuestro planeta a través del espacio (NASA / JPL-Caltech)

Las imágenes de este cuerpo celeste fueron obtenidas por la sonda Tianwen-2, la primera misión espacial de China destinada a estudiar un asteroide. La nave fue lanzada en 2025 y recorrió cerca de 1000 millones de kilómetros para alcanzar a Kamoʻoalewa. Una vez allí, consiguió aproximarse a apenas unos 20 kilómetros de su superficie, lo que facilitó las fotografías más detalladas jamás registradas de este misterioso objeto.

Durante aproximadamente un año, la misión continuará observándolo con distintos instrumentos científicos antes de intentar una de sus maniobras más complejas, que consisten en recoger muestras de la roca espacial y traerlas de regreso a la Tierra para su análisis.

Uno de los mayores interrogantes que buscan responder los investigadores es el origen de Kamoʻoalewa. Diversos estudios sostienen que este cuerpo podría ser un fragmento desprendido de la Luna tras el impacto de un enorme meteorito ocurrido entre uno y diez millones de años atrás.

La primera imagen pública de la nave espacial china Tianwen 2, difundida por la agencia espacial china mucho después de que la nave estuviera de camino a su primer asteroide objetivo (Foto: CNSA)

Una investigación publicada en 2024 en la revista Nature Astronomy plantea que el objeto podría haber sido expulsado durante el impacto que dio origen al cráter Giordano Bruno, ubicado sobre la superficie lunar. Si la misión Tianwen-2 logra traer muestras a la Tierra, los científicos podrán analizar su composición mineral, buscar posibles rastros de agua y confirmar si realmente comparte el mismo origen geológico que la Luna.

¿Cuáles son los próximos objetivos de la exploración china?

Tianwen-2 representa la segunda gran misión de exploración planetaria de China, después del éxito de Tianwen-1, que logró colocar un orbitador y un vehículo explorador en Marte.

El programa espacial chino ya tiene nuevos objetivos en marcha. A su vez, la misión Tianwen-3 está prevista para 2028 y buscará traer muestras del suelo marciano, mientras que Tianwen-4, programada para 2030, tendrá como destino el sistema de Júpiter y posteriormente Urano.