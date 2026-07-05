Una científica del Conicet, junto a otros investigadores, descifró cómo se originan las galaxias más masivas del universo

Un equipo de astrónomos internacionales realizó una observación continua en la galaxia de radio TGSSJ1530+1049 y descubrió las primeras etapas de la formación de las galaxias más masivas del universo. Dentro de los expertos que trabajaron en la investigación se halla Victoria Reynaldi, quien se desempeña en el Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP, CONICET-UNLP).

El estudio se desarrolló a partir de imágenes captadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés) sobre la galaxia de radio, es decir, un objeto conformado por estrellas y planetas que tiene una distancia de 2000 millones de años luz, lo que equivale a un 10 por ciento de la edad que se estipula se originó el universo (14.000 millones de años luz).

A la izquierda, en tonalidad verde, las galaxias detectadas. A la derecha, las estructuras de gas en color azul. La número 2 es la radiogalaxia identificada (Fuente: Telescopio JW)

La luz que viaja desde aquella galaxia hacia nuestro planeta emite una “imagen” de cómo era en el pasado; esto sirvió a los expertos para tener un panorama en detalle de cómo surgieron ese tipo de masas mucho antes que nuestra propia Vía Láctea.

La investigación fue publicada en dos revistas científicas, Open Journal of Astrophysics y Astronomy & Astrophysics. TGSS J1530+1049 había sido identificada originalmente como una posible radiogalaxia; se trata de un tipo de galaxia diferente a las normales que emiten luz gracias a la composición de gas y polvo. En este caso emite una inusual e intensa radiación en ondas de radio de origen diferente, que suelen estar asociadas a la presencia de un agujero negro supermasivo en su núcleo.

De acuerdo a los documentos publicados, lo que parecía ser una única radiogalaxia resultó ser un conglomerado formado por al menos 10 objetos diferentes, agrupables en dos conjuntos con características distintas.

Victoria Reynaldi, astrónoma argentina que trabajó en la investigación internacional (Fuente: Conicet)

En un artículo del CONICET, Victoria Reynaldi explicó la estructura que descubrieron: “Es un grupo que presenta propiedades típicas del medio interestelar, es decir, son estructuras dominadas por radiación proveniente del gas. En el otro grupo hay seis galaxias que están dominadas por la luz de las estrellas que las componen”.

En la estructura TGSS J1530+1049, hay una galaxia activa de la que proviene la emisión de luz en ondas de radio. Además, se descubrió que las galaxias tienen una masa extremadamente elevada y se encuentran todas muy juntas.

Otra deducción del cuerpo científico es que aquellas galaxias crean estrellas similares al Sol a una velocidad sorprendente, 100 por año, a diferencia de la Vía Láctea, que origina cinco por año.

Este grupo de galaxias que conforman TGSS J1530+1049 poco a poco se agrupa más, por lo que en un futuro se terminarán fusionando y de ellas nacerá una megagalaxia similar a las que se hallan en el centro del Universo y que tienen más antigüedad, con mayor brillo y luz.

Imágenes tomadas en 2025 de la galaxia de radio (Fuente: Saxena, A)

Los investigadores detallaron en el estudio: “Estamos ante resultados muy excitantes que ponen a prueba las teorías actuales sobre la formación de galaxias en el universo temprano. Según ellas, estas estructuras colosales debieron haberse generado a partir de otras menores, pero este proceso no se había observado de manera directa hasta ahora. Como en esas etapas tempranas los cúmulos de galaxias aún no estaban formados, las conclusiones de este trabajo indican que muy probablemente estemos viendo el espectacular proceso de fusión mediante el cual nacen las galaxias más masivas del universo”.