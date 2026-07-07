Jared Isaacman sobre la carrera espacial vs. China: “Son capaces de hacer lo que los soviéticos no pudieron”

Jared Isaacman, hombre a cargo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), afirmó que Estados Unidos está inmerso en una carrera espacial contra China. Aunque dijo sentirse confiado en los planes que tiene el país norteamericano, aceptó que los asiáticos son capaces de hacer lo que los soviéticos no lograron durante la Guerra Fría.

La carrera por conquistar la Luna enfrenta a EE.UU. y China

Durante una entrevista que Isaacman concedió a CBS News, afirmó que tanto EE.UU. como China compiten por enviar astronautas a la Luna y asegurar una presencia casi permanente en ella.

En la opinión del funcionario de la NASA, a pesar de que el país norteamericano ya se prepara para que los astronautas regresen a la Luna en 2028, China se mueve a una velocidad alta. “Sin duda son capaces de hacer lo que los soviéticos no pudieron lograr en la primera carrera espacial”, dijo Isaacman.

Luego reforzó su punto al decir que China busca enviar a sus propios astronautas a la Luna en 2029, lo que significa que la diferencia sería de meses y no de años con respecto a EE.UU. “Harán aterrizar a sus taikonautas en la Luna, no hay duda al respecto”.

Sin embargo, el administrador de la NASA enfatizó que el país norteamericano estará presente en el satélite antes que los asiáticos y que, además, los planes incluyen construir una base y establecer presencia duradera.

Los planes de la NASA para construir una base en la Luna

El administrador de la NASA compartió en la entrevista algunos de los hitos que se esperan en los próximos años con la misión de llevar astronautas y establecer una base en la Luna.

Recordó que la NASA lanzó la misión Artemis II en abril de 2026, en la cual cuatro astronautas volaron alrededor de la Luna. El siguiente paso será la misión Artemis III, cuyo objetivo será probar sistemas críticos de aterrizaje lunar, y sus resultados sentarán las bases para alunizar en 2028.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que ya se trabaja en el proyecto de construir una base lunar Matt Rourke - AP

Según dijo Isaacman, para la misión de Artemis III se utilizarán tres de los cohetes más potentes del mundo que se pondrán a prueba para brindar la confianza necesaria en los módulos de aterrizaje de Artemis IV. “Este es un plan viable para que los astronautas regresen a la superficie de la Luna”, afirmó.

Hasta entonces, los planes de la agencia espacial para construir la base lunar incluyen lanzar misiones casi mensualmente durante 2027. De esa manera, si todo sale conforme al plan, cuando los astronautas lleguen al satélite en 2028, contarán con un vehículo todoterreno para iniciar la construcción de la infraestructura.

La Luna será el primer paso para llegar a Marte, según la NASA

En opinión de Isaacman, a principios de la década de 2030 la Luna será como la Estación Espacial Internacional y será posible enviar tripulaciones que permanecerán allí durante períodos prolongados. “Algún día habrá una economía lunar. En algún momento extraeremos minerales de asteroides, así que no es solo científico. Hay un componente económico, hay un enorme componente inspirador”, declaró en la entrevista.

Isaacman compartió los planes para cada una de las misiones Artemis MANDEL NGAN - AFP

En su testimonio, Isaacman añadió que llegar a la Luna y construir una base será solo el principio de los planes de la NASA. Las pruebas están diseñadas para determinar si es viable intentar lo mismo en Marte.

De hecho, el administrador de la NASA afirmó que la Luna permitirá entender y analizar el entorno para luego viajar al planeta rojo.