¿Enviás un correo electrónico mientras escuchás un podcast? ¿Respondés mensajes durante una reunión o revisás el celular mientras mirás la televisión? Muchos de nosotros creemos que estamos realizando varias tareas a la vez. Sin embargo, algunos expertos que estudian el cerebro no están de acuerdo. “Lo que ocurre, en realidad, es que tu cerebro alterna entre tareas... pasando de una a otra, algo así como hacer malabares”, explica Earl K. Miller, neurocientífico y profesor Picower de Neurociencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos.

Cada vez que cambiamos de una tarea a otra, se produce un reajuste en nuestras redes neuronales, señala. “Ese cambio requiere tiempo y da lugar a errores, los cuales el cerebro debe corregir”.

Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada, y según los expertos esto afecta directamente nuestra habilidad de realizar múltiples tareas de manera eficaz Getty Images

Miller señala que cambiar de tarea con frecuencia puede reforzar las vías neuronales implicadas en este proceso, lo que hace más probable que sigamos manteniendo ese hábito. “Cuanto más realizás una actividad, más tenderá tu cerebro a llevarla a cabo, ya que estás fortaleciendo los circuitos y las conexiones que permiten que dicha actividad ocurra”.

Por el contrario, él sugiere que deberíamos centrarnos en una sola tarea a la vez. “Si te concentrás en una sola cosa cada vez, eliminás todos esos errores y todo ese tiempo perdido”. Sin embargo, esto plantea una cuestión más amplia: si cambiar de tarea resulta costoso, ¿cuánta información puede procesar el cerebro en un momento dado?

Capacidad cerebral

Los seres humanos tienen una “capacidad cerebral limitada” debido a que los recursos energéticos del cerebro son finitos, afirma la profesora Nilli Lavie, neurocientífica cognitiva de University College London (UCL), en Reino Unido.

“Existe un nivel constante de energía neuronal en el cerebro y este no puede superar dicho límite”, señala la profesora, quien desarrolló la Teoría de la Carga de Atención y Control Cognitivo (Load Theory of Attention and Cognitive Control). El cerebro representa alrededor del 2% del peso corporal de una persona promedio, pero consume cerca del 20% de la energía del organismo derivada del oxígeno, explica.

Los expertos señalan que, a veces, intentar realizar varias tareas a la vez puede hacernos más propensos a la distracción MoMo Production via Getty Images

La teoría de Lavie sugiere que nuestra capacidad para ignorar las distracciones y concentrarnos en una tarea depende de la “carga perceptiva” de dicha tarea, es decir, de la cantidad de información sensorial y física que nuestro cerebro debe procesar para llevarla a cabo. “Demostramos en numerosos estudios que la respuesta cerebral ante los elementos distractores viene determinada por la cantidad de información que hemos tenido que procesar en la tarea a la que estamos prestando atención”, afirma.

Cuando la tarea que realizamos es difícil o compleja, puede consumir toda nuestra capacidad perceptiva, sin dejar apenas margen para procesar otros estímulos ajenos a nuestro foco de atención; por tanto, de forma natural, nos distraemos menos, explica. “Podemos llegar a sentir que somos ciegos y sordos al resto del mundo”, señala, refiriéndose al fenómeno por el cual no percibimos información visual o auditiva porque nuestra atención está centrada en otra cosa.

Sin embargo, cuando la tarea no requiere toda esa capacidad —como, por ejemplo, lavar los platos—, es más probable que nos distraigamos. Sus investigaciones también revelaron que intentar realizar varias tareas a la vez puede hacernos más propensos a distraernos.

Todos poseemos en el cerebro una función de control ejecutivo que actúa, en palabras de Lavie, como un “gestor ejecutivo”: nos permite planificar, concentrar la atención, recordar instrucciones y gestionar múltiples tareas simultáneamente, entre otras funciones. “Si sobrecargamos la función de control ejecutivo exigiéndole realizar varias tareas a la vez, paradójicamente nos volvemos más susceptibles a una fuente de distracción totalmente distinta”, explica. “Nuestra limitada capacidad perceptiva termina siendo ocupada por los elementos distractores en lugar de por la tarea en cuestión”.

Cada vez que cambiamos de una tarea a otra, se produce un reajuste en nuestras redes neuronales Getty Images

No percibir al gorila

La psicóloga cognitiva Polly Dalton, que dirige el Laboratorio de Atención en la Facultad de Royal Holloway, parte de la Universidad de Londres, estudia la falta de atención.

En un experimento, Dalton pidió a los participantes que escucharan una escena en la que varias personas se preparaban para una fiesta y hablaban unas sobre otras. Les solicitó que se concentraran en la voz de una mujer, ignorando la de un hombre. Mientras lo hacían, otra voz intervenía repetidamente diciendo: “Soy un gorila” durante 19 segundos.

Alrededor del 70% de quienes se concentraban en la voz de la mujer no se percataron de ello. Esto demuestra que nuestra capacidad para ser selectivos respecto a aquello en lo que nos enfocamos es fundamental para mantener la atención en un mundo potencialmente lleno de distracciones, explica. “Pero, al mismo tiempo, esa misma capacidad hace que, a veces, no nos demos cuenta de los cambios en nuestro entorno”, señala.

A veces, a nuestro cerebro le cuesta identificar qué distracciones son realmente importantes Westend61 via Getty Images

“Necesitamos encontrar un equilibrio”, afirma Dalton. “Es importante para nosotros mantener cierta apertura a las distracciones”, señala. “Si somos demasiado selectivos, no nos percataremos de aspectos o cambios importantes en el entorno”. Sin embargo, Lavie sostiene que todo depende de las tareas en cuestión.

“Realizar varias tareas a la vez puede ser beneficioso si estas no son muy exigentes; nos permite decidir hacia qué dirigir nuestra capacidad sobrante, en lugar de dejar que nuestra atención se disperse en distracciones totalmente irrelevantes”, explica. “Si es necesario atender dos tareas a la vez, y ambas resultan muy sencillas y poco exigentes, entonces tiene sentido como forma de mantener la atención enfocada”, añade.

“Nuestro cerebro evolucionó en un entorno en el que cualquier fragmento de información podía ser crucial”, comenta Miller. “Un crujido entre los arbustos, por ejemplo, podía significar que un tigre estaba a punto de saltar sobre ti”, añade. No obstante, esa adaptación evolutiva que en su día nos ayudó a sobrevivir, se encuentra ahora hiperactiva debido a la multitud de estímulos que “compiten por nuestra atención”.

“Nuestro cerebro desarrolló una sed de conocimiento, pero lo hizo en un entorno donde apenas existían fuentes de información. Hoy, en cambio, abundan; y, dado que nuestro cerebro evolucionó con esa sed de conocimiento, no podemos evitar prestar atención a todo lo que nos rodea”, explica. Lavie coincide: “Nuestro cerebro interpreta que algo tan simple como el sonido de una notificación es importante”.

¿Qué podemos hacer para mantenernos concentrados?

Nuestra capacidad de concentración fluctúa a lo largo del día, afirma la profesora Sophie Leroy, de la Universidad de Washington (EE.UU.), que estudia el impacto de las interrupciones en nuestro rendimiento. “A veces descansamos bien y estamos totalmente inmersos en lo que hacemos. En esos momentos, nuestra capacidad de procesamiento mejora y se vuelve más rápida”, comentó al podcast CrowdScience de la BBC.

Miller señala que una de las estrategias más eficaces es “eliminar las distracciones”. “Podemos practicar concentrarnos en una tarea única; por ejemplo, usar un reloj para trabajar de forma constante durante 10 minutos”, explica. También sugiere ir aumentando ese tiempo en intervalos de cinco minutos.

Dalton añade que reducir la “demanda visual” puede, en ocasiones, ayudar al cerebro a dedicar más atención a otros sentidos. Como alternativa, sugiere algo tan sencillo como escuchar música. Para aquellas tareas que no logran captar nuestra atención fácilmente, Dalton indica que incorporar una actividad secundaria ligera —como hacer garabatos o tener un objeto que manipulamos en la mano— puede ayudar a algunas personas a mantener la concentración.

También sugiere practicar la atención selectiva, “la capacidad de priorizar el procesamiento de la información que nos resulta relevante en ese momento, restando importancia a la que es menos relevante”. Ella misma desactivó recientemente las notificaciones de su correo electrónico. Dalton señala que “muchos de nosotros podríamos ser más conscientes e intencionales a la hora de configurar nuestra tecnología e interactuar con ella”.

*Por Lara Owen