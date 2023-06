Un exoficial de inteligencia denunció que EE.UU. tiene vehículos extraterrestres “intactos”

escuchar

Un exoficial de inteligencia de Estados Unidos sorprendió este martes al revelar que la Casa Blanca conserva naves extraterrestres “intactas” y exigió a Washington a que haga pública esa información y la difunda ante la opinión pública. La noticia abrió una fuerte polémica.

El denunciante es David Grusch, quien dirigió el análisis de fenómenos aéreos inexplicables (UAP, por sus siglas en inglés) dentro de una agencia del Departamento de Defensa, y afirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene vehículos de “origen no humano” en su poder.

Grusch brindó una entrevista al sitio especializado en ciencia y defensa The Debrief, y sus declaraciones fueron reproducidas por el medio británico The Guardian. Allí, el exoficial indicó que él personalmente entregó información reservada al Congreso, sin embargo, aseguró que sufrió serias represalias por esa acción. Renunció a su cargo en abril, después de 14 años en la inteligencia norteamericana. Ahora, Grusch acusa al parlamento de los Estados Unidos de retener ilegalmente los datos sobre naves extraterrestres.

La afirmación de Grusch no es aislada. Debrief obtuvo un testimonio de Jonathan Grey, actual funcionario de inteligencia en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (Nasic), de Estados Unidos. Grey c onfirmó la existencia de “materiales exóticos” y agregó: “No estamos solos” .

Además aseguró que Washington y las empresas contratistas de defensa han estado recuperando durante décadas fragmentos de naves no humanas y, en algunos casos, enteras, además de distintos elementos extraños para este mundo. “No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”.

La revelación de Grusch ocurre después que el Pentágono diera a conocer en 2021 un informe sobre fenómenos aéreos inexplicables, un término que la comunidad científica prefiere en vez del clásico OVNI (o UFO, en inglés). Allí, dio cuenta de más de 140 instancias de encuentros de UAP que no tienen una explicación hasta el momento.

Después de ese documento, se filtraron distintas filmaciones e imágenes que sugerían sucesos aparentemente inexplicables. A su vez, varios pilotos de la Armada testificaron que habían tenido encuentros frecuentes con naves extrañas frente a la costa del país.

“Origen desconocido”

Grusch brindó su testimonio al sitio The Debrief, cuyos periodistas Leslie Kean y Ralph Blumenthal ya revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga ovnis. El exoficial remarcó que el análisis determinó que el origen de los materiales es “exótico”, lo que implica “inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido”.

“[Este análisis] se basa en las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas”, expuso Grusch.

Según The Brief, la certeza sobre vehículos y materiales no humanos de Grusch se basaba en “extensas entrevistas con funcionarios de inteligencia de alto nivel”. Dijo que había informado al Congreso sobre la existencia de un “programa de recuperación” de material OVNI.

“Grusch dijo que las operaciones de recuperación de embarcaciones están en curso en varios niveles de actividad y que conoce a las personas específicas, actuales y anteriores, que están involucradas”, agregó el sitio.

No obstante, el exoficial no aclaró si él ha visto personalmente los vehículos extraterrestres, ni tampoco precisó dónde podrían estar guardados. A su vez, pidió mantener bajo reserva detalles de las represalias que recibió del Gobierno debido a que hay una investigación en curso.

“Esto lo lleva al siguiente nivel”

Jonatan Grey, quien trabaja sobre el avistamiento de fenómenos anómalos inexplicables en el Nasic, respaldó los comentarios de Grusch. “El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos”, aseguró. “ Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, añadió.

Varios colegas de Grusch fueron consultados por The Debrief, después de sus declaraciones. Karl Nell, un coronel retirado del ejército, afirmó que se encontraba “más allá de todo reproche”. A su vez, en una revisión de desempeño de 2022 vista por Debrief, fue descripto como “un oficial con la brújula moral más fuerte posible”.

En tanto, David Spergel, presidente independiente del equipo de estudio independiente UAP de la NASA, afirmó que no conocía a Grusch y dijo no tener conocimiento de sus afirmaciones, cuando fue consultado por The Guardian.

A raíz del impacto de las declaraciones de Grusch, el medio británico sumó el testimonio de Nick Pope, que investigó ovnis durante la década de 1990 para el Ministerio de Defensa británico (MoD). Aseguró que el relato de Grusch y Grey sobre materiales extraterrestres era “muy significativo”.

“ Una cosa es tener historias en los blogs de conspiración, pero esto lo lleva al siguiente nivel, con información privilegiada genuina apareciendo ”, dijo Pope. Y añadió: “Cuando estas personas presentan estas denuncias formales, lo hacen en el entendimiento de que si han hecho una declaración falsa a sabiendas, están sujetas a una multa considerable y/o prisión”.

Y profundizó: “La gente dice: ‘Oh, la gente inventa historias todo el tiempo’. Pero creo que es muy diferente ir ante el Congreso e ir al inspector general de la comunidad de inteligencia y hacer eso. Porque habrá consecuencias si se descubre que esto no es cierto”.

Pope dijo que en su trabajo de investigación de OVNIs para el Ministerio de Defensa británico no arrojó pruebas contundentes de materiales no humanos. “Algunos de nuestros casos fueron intrigantes. Pero no teníamos una nave espacial en un hangar en ninguna parte. Y si lo hicimos, no me lo dijeron”, expresó.

Para el especialista del Reino Unido, las declaraciones de Grusch deben ser tomadas como parte de un flujo creciente de información, y con suerte revelaciones, sobre OVNIs. “Es parte de un rompecabezas más amplio. Y creo que, suponiendo que todo esto sea cierto, nos acerca más que nunca al corazón mismo de todo esto, expresó.

La palabra de la NASA

El Pentágono estableció en julio de 2022 la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los Dominios, encargada de rastrear UAP, a partir de la iniciativa de algunos senadores estadounidenses motivados por el creciente interés en la opinión pública.

A su vez, un panel de la NASA, encargado de investigar fenómenos anómalos, denunció situaciones de acoso y estigmatización entre quienes informaban este tipo de encuentros. Incluso, entre miembros de la Armada estadounidense.

Ante la repercusión de los dichos de Grusch y Grey, la agencia espacial de Estados Unidos difundió un comunicado en el que pretendió quitarle importancia a las declaraciones. “Una de las prioridades clave de la NASA es la búsqueda de vida en otras partes del universo, pero hasta ahora, la NASA no ha encontrado ninguna evidencia creíble de vida extraterrestre y no hay evidencia de que los UAP sean extraterrestres . Sin embargo, la NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluso si estamos solos en el universo”, informó la agencia.

