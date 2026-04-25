Los enviados de Trump viajan a Pakistán, pero Irán se niega a retomar las conversaciones directas

Una delegación estadounidense viajará este sábado a Islamabad para intentar retomar las negociaciones con Irán, en medio de un frágil alto el fuego. Sin embargo, Teherán descartó un cara a cara: su canciller, Abbas Araghchi, advirtió que no prevé reunirse con los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y que sus planteos serán transmitidos a través del mediador paquistaní.

La postura del funcionario contradice lo anunciado el día anterior por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien había confirmado el viaje de Witkoff y Kushner -esta vez sin el vicepresidente JD Vance- a Islamabad y anticipado reuniones con el jefe de la diplomacia iraní.

Araghchi llegó el viernes a la capital paquistaní y esa misma noche se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, y con el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir. Este sábado, antes del arribo de la delegación estadounidense, previsto para la madrugada, retomó los contactos con la cúpula local.

Luego fue recibido por el primer ministro, Shehbaz Sharif, en su despacho, en un encuentro del que también participaron Dar y Munir.

Durante la jornada, el canciller iraní expuso las demandas de Teherán y sus reservas frente a la postura de Estados Unidos. Según precisó en Telegram, más temprano había mantenido conversaciones con Munir, a quien le transmitió la posición de su país sobre el fin de la guerra con Washington.

Una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, llega a Islamabad, Pakistán, la noche del 24 de abril de 2026 Str - XinHua

En esa línea, sostuvo que explicó a la delegación paquistaní “las posiciones de principios” de Irán frente a los últimos acontecimientos vinculados al alto el fuego y al fin completo de la guerra impuesta contra el país.

Araghchi no brindó más detalles, aunque aseguró que Teherán seguirá participando en los esfuerzos de mediación encabezados por Pakistán “hasta que se logre un resultado”. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní indicó en X que Irán no tiene previsto reunirse con representantes estadounidenses y que sus planteos serán transmitidos a través del mediador paquistaní.

Consultada sobre las reservas de Teherán respecto de la postura de Estados Unidos en las negociaciones, una fuente diplomática iraní en Islamabad señaló a Reuters: “En principio, la parte iraní no aceptará exigencias maximalistas”.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había afirmado previamente ante la prensa que Irán aún tiene la oportunidad de alcanzar un “buen acuerdo”.

Y tras ello marcó: “Irán sabe que todavía puede elegir sabiamente. Lo único que debe hacer es abandonar su programa nuclear de manera significativa y verificable”.

La advertencia de Irán

En simultáneo, el ejército de Irán lanzó una dura advertencia a Estados Unidos al asegurar que responderá si este mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, porque lo considera “bandolerismo” y “piratería”.

“Si el ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, afirmó el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

“Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, sentenció luego.

Washington y Teherán se encuentran en un punto muerto, ya que Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo, mientras que Estados Unidos bloquea las exportaciones de petróleo iraní.

El conflicto entra ya en su novena semana, y el alto el fuego que comenzó el 24 de junio fue prorrogado esta semana por Trump. La guerra ha disparado los precios de la energía a máximos de varios años, avivando la inflación y ensombreciendo las perspectivas de crecimiento mundial.

Agencias AFP, Reuters y AP