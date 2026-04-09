Una bola de fuego cruza el cielo de EE.UU. y genera alarma: la NASA revela qué era realmente

Una luz intensa que atravesó el cielo del noreste de Estados Unidos durante la tarde del 7 de abril generó reportes y videos en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Connecticut. El episodio fue identificado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) como un meteoro que ingresó a la atmósfera terrestre y se desintegró antes de tocar el suelo.

Qué era la bola de fuego que cruzó el noreste de EE.UU.

“Testigos presenciales en Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania reportaron una bola de fuego diurna el martes 7 de abril a las 14.34 hs (hora del este)“, informó la NASA en sus redes sociales.

Según informes de la NASA, el objeto viajó a 30.000 millas por hora antes de desintegrarse sobre la localidad de Galloway X @NASASpaceAlerts

De acuerdo con la reconstrucción difundida por la agencia, el objeto apareció por primera vez a unos 77 kilómetros de altura sobre el océano Atlántico, frente a la costa de Mastic Beach, en Long Island.

Desde allí recorrió cerca de 188 kilómetros en dirección sudoeste, hasta desintegrarse a unos 43 o 44 kilómetros de altura sobre la zona de Galloway, en Nueva Jersey, al norte de Atlantic City.

La velocidad estimada del meteoro fue de aproximadamente 30.000 millas por hora (48.000 kilómetros por hora), una cifra que explica su brillo y breve duración.

Evento capturado en North Branford, EE.UU.

Por qué causó alarma en el noreste de EE.UU.

El fenómeno no solo fue observado por cientos de personas, sino que además ocurrió durante la tarde, cuando la luz solar suele dificultar este tipo de avistamientos.

Para que un meteoro sea visible de día, debe emitir una luminosidad muy superior a la de la mayoría de los cuerpos que ingresan a la atmósfera.

Por eso se lo clasifica como bólido o bola de fuego, una categoría reservada para meteoros con un brillo superior al del planeta Venus, según se explica en el sitio web de la NASA.

La Sociedad Americana de Meteoros recibió más de 200 reportes de personas que aseguraron haber visto el objeto. A eso se sumaron grabaciones desde teléfonos, cámaras de vehículos y dispositivos domésticos.

“Al principio no sabía qué pensar, nunca había visto nada igual, así que fue una de las cosas más locas que he visto en mi vida”, dijo a CBS News Nicholas Samuelian, un ciudadano que se encontraba por la Ruta 70 en Medford Lakes cuando vio la bola de fuego. “Inmediatamente después, comenzó a romperse en pedazos y se vieron diferentes destellos de luz”, agregó.

Bola de fuego capturada en Princeton

Qué fue el estruendo que escucharon algunos testigos

Un testigo afirmó haber oído un ruido fuerte entre dos y tres minutos después del destello.

“Por suerte tenía el teléfono a mano y empecé a grabar”, dijo Nicholas Brucato, residente de Manchester Township. “Después de eso, lo publiqué en un grupo de Facebook y a partir de ahí se viralizó”, señaló.

Según la explicación técnica de la NASA, ese sonido pudo haber sido un “boom sónico” generado por el desplazamiento del meteoro a velocidad hipersónica.

Cuando un objeto atraviesa la atmósfera a una velocidad superior a la del sonido, puede producir ondas de presión que llegan al suelo con retraso respecto de la imagen. Por eso algunas personas primero vieron la estela luminosa y después escucharon el estruendo.

El sonido no implica necesariamente impacto en tierra. En la mayoría de estos casos, el cuerpo se fragmenta y pierde masa antes de llegar a la superficie, lo que parece haber ocurrido también en este episodio.

Existe una "temporada de bolas de fuego" entre febrero y abril, por lo que es usual ver estos fenomenos X @NASASpaceAlerts

Qué diferencia hay entre meteoro, bola de fuego y meteorito

La secuencia astronómica tiene tres etapas distintas:

En el espacio , el objeto se denomina meteoroide , es decir, un fragmento rocoso que viaja fuera de la atmósfera terrestre.

, el objeto se denomina , es decir, un fragmento rocoso que viaja fuera de la atmósfera terrestre. Cuando entra en contacto con la atmósfera y comienza a arder por fricción, pasa a llamarse meteoro .

y comienza a arder por fricción, pasa a llamarse . Si su brillo es intenso, como en este caso, se lo identifica como bola de fuego o bólido.

Solo si una parte del objeto sobrevive al ingreso y cae al suelo, se lo considera meteorito. Hasta el momento, la explicación dada apunta a que el cuerpo se desintegró en el aire.

Por qué se ven más bolas de fuego entre febrero y abril

La NASA señaló que entre febrero y abril se registra la llamada temporada de bolas de fuego en el hemisferio norte, un período en el que estos eventos aumentan entre un 10% y un 30%.

Eso no significa necesariamente que haya una anomalía, sino que la Tierra atraviesa en esta parte de su órbita una región donde este tipo de encuentros puede resultar más frecuente.