El tracker de la NASA para seguir la trayectoria en vivo del cohete Artemis II en su ruta hacia la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó una plataforma digital para el seguimiento en tiempo real de la misión Artemis II hacia la Luna. El sistema permitirá a los usuarios visualizar la ubicación exacta de la nave Orion desde cualquier dispositivo.

AROW: el mapa interactivo para seguir la ruta en vivo de la misión Artemis II

El sitio web Artemis Real-time Orbit Website (AROW) proporciona datos sobre la trayectoria espacial. Quienes ingresen podrán consultar la distancia del vehículo respecto a la Tierra y su distancia a la Luna.

Así se ve el mapa interactivo en tiempo real que dispone la NASA NASA

Según la descripción de la agencia, la herramienta utiliza sensores alojados en la cápsula para transmitir información constante al centro de control.

El sistema de rastreo comenzará su funcionamiento un minuto después del despegue desde Florida, pautado para las 18.24 hs ET (19.24 hs AR).

“AROW también proporcionará vectores de estado, o datos que describen con precisión dónde se encuentra Orion y cómo se mueve, tras una demostración de operaciones de proximidad para evaluar las cualidades de manipulación manual de Orion”, explicó la entidad espacial.

App con realidad aumentada: la tecnología de la NASA para ver por dónde va Orion

La NASA cuenta también con una aplicación móvil que incluye una función exclusiva de realidad aumentada para localizar la nave.

Según un comunicado, los espectadores pueden apuntar sus teléfonos al cielo para identificar la posición de Orion en el firmamento.

El mapa del recorrido que realizará Artemis II NASA

Uno de los objetivos de esta estrategia de difusión es liberar los datos de trayectoria para que los creadores de contenido también puedan utilizarlos.

Cómo ver en vivo el despegue de Artemis II hacia la Luna

De acuerdo con la NASA, se llevará a cabo un programa que se podrá seguir en vivo a través de su canal de YouTube oficial. La transmisión en español comenzará a las 16.45 hs ET (17.45 hs AR).

En esta programación habrá entrevistas a expertos, narración en tiempo real y un espacio para formular preguntas sobre la misión. Luis Saucedo, subdirector del módulo de la tripulación y de servicio de Orion, aparecerá como voz autorizada para despejar cualquier duda.

A su vez, está disponible la cobertura, que contará con varias etapas en diferentes franjas y plataformas digitales:

Desde las 7.45 hs ET (9.45 hs AR) del 1° de abril : arranca la transmisión en vivo de las operaciones de carga de combustible (tanking), con imágenes y comentarios en el canal oficial de YouTube de la NASA.

: arranca la transmisión en vivo de las operaciones de carga de combustible (tanking), con imágenes y comentarios en el canal oficial de YouTube de la NASA. Desde las 12.50 ET (13.50 hs AR) : comienza la cobertura completa a través de NASA+.

: comienza la cobertura completa a través de NASA+. También habrá contenido y actualizaciones mediante redes sociales y otros canales digitales oficiales.

La importancia de la misión Artemis II en Estados Unidos

El viaje de Artemis II, con cuatro tripulantes, tendrá una duración de diez días y constará de un recorrido alrededor de la Luna que servirá como una prueba para el futuro. Según la NASA, el foco está puesto en otra misión en 2028, donde sí los astronautas podrán alunizar.

El objetivo “prioritario” de la entidad espacial es realizar las investigaciones pertinentes y construir una base lunar que permita un posterior viaje al planeta Marte.