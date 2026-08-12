La lluvia de Perseidas podrá verse sin telescopio: a qué hora y desde dónde

En la madrugada del 13 de agosto, el hemisferio norte será protagonista de la lluvia de las Perseidas. Se trata de la llegada de meteoritos que se desintegrarán al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra. Según los expertos, este evento astronómico podrá verse sin la necesidad de telescopios.

El Royal Museum Greenwich informó que este 2026 tendría un período intenso de lluvia de meteoros de las Perseidas. Este suceso natural se mantendría activo entre el 17 de julio y el 24 de agosto. En tanto, el pico de la lluvia se producirá durante la noche del 12 al 13 de agosto.

Las perseidas ocurren cada año cuando la Tierra pasa a través de una corriente de escombros dejada por el cometa Swift-Tuttle (Foto:NASA)

De esta forma, países como España (epicentro del eclipse solar total), Portugal, México y Estados Unidos, entre otros países, serán los testigos de este evento que iluminará el cielo con estrellas fugaces.

De acuerdo a un artículo de la BBC, las personas podrían tener suerte de ver hasta 100 meteoros por hora, pero para ello es necesario elegir un lugar alejado de las ciudades y la luz artificial. La contaminación lumínica ocultará los meteoros más débiles, dejando visibles solo los más brillantes.

Incluso, en esta ocasión del año habrá luna nueva, por lo que la luz emitida por el satélite terrestre no estará presente. Así se podrá apreciar un cielo estrellado, limpio y perfecto para contemplar el espectáculo astronómico.

Mapa de visibilidad de las Perseidas 2026 (Fuente: © Vito Technology, Inc.)

En Europa, la lluvia de Perseidas iniciará al atardecer y se extenderá a lo largo de la madrugada con instantes de mayor afluencia de meteoritos que otros. En América del Norte, el evento será visible desde la 1.00 hasta las 4.30 horas.

En el hemisferio sur, incluida la Argentina, también podrían observarse algunos meteoros, aunque en una cantidad considerablemente menor debido a la posición desde la que se aprecia la constelación de Perseo.

¿Qué es la lluvia de meteoros de las Perseidas?

Desde el Royal Museum Greenwich explicaron en su sitio web que las Perseidas son cometas que se acercan al Sol, se calientan y se desprenden fragmentos. Si estos fragmentos caen en la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol, pueden impactar contra nuestra atmósfera a velocidades de entre 11 y 72 kilómetros por segundo. La velocidad real a la que un meteorito entra en nuestra atmósfera depende de la velocidad combinada de la Tierra y de los propios fragmentos.

Lluvia de Perseidas - Meteored España

La velocidad media de un meteoro de las Perseidas es de 58 kilómetros por segundo. El aire que se encuentra delante del meteoro se comprime y se calienta a miles de grados Celsius. Los meteoros más pequeños se vaporizan, dejando tras de sí una estela de luz brillante. Los meteoros más grandes pueden explotar como bolas de fuego.

Cabe destacar que las Perseidas son una lluvia anual de meteoros que se produce cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejada por el cometa Swift-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol.