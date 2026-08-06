A qué hora deja de llover hoy, jueves 6 de agosto

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa este jueves 6 de agosto la jornada más inestable de la semana debido a una ciclogénesis que provocará tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento. En medio de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una de las principales dudas de quienes deben salir de sus casas es a qué hora dejará de llover y cuándo comenzarán a mejorar las condiciones en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Según el pronóstico, las precipitaciones más intensas se concentrarán entre la mañana y la tarde, pero comenzarán a perder intensidad hacia el atardecer. Para esa franja horaria, los modelos meteorológicos muestran una menor probabilidad de lluvias, por lo que se espera que las precipitaciones cesen entre las 19 y las 21. A partir de entonces, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin nuevas precipitaciones.

Hasta cuándo llueve hoy en el AMBA y qué pasará con el clima durante la noche (Captura: SMN)

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense por tormentas que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, ocasional granizo y fuerte actividad eléctrica. El organismo advirtió que se trata de fenómenos potencialmente peligrosos para la sociedad, por lo que es importante tomar precausiones si se debe salir de casa.

Tras el paso de las tormentas, el tiempo mejorará de manera sostenida. El viernes y el resto del fin de semana se esperan jornadas estables, sin lluvias y con temperaturas bajas, con mínimas de entre 3 °C y 7 °C y máximas que rondarán los 12 °C y 13 °C. De esta manera, luego del temporal, el AMBA volverá a tener varios días de tiempo seco y frío.