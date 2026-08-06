Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y frío extremo para este jueves 6 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana marcada por la humedad, las lloviznas y los cielos cubiertos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este jueves 6 de agosto habrá tormentas fuertes en varias provincias del país, incluida la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, a raíz de una ciclogénesis. El organismo dependiente del Ministerio de Defense emitió una serie de alertas naranjas y amarillas para diversas zonas y publicó recomendaciones para la población.

La advertencia de nivel naranja por tormentas rige para la ciudad de Buenos Aires y sectores de la Provincia -desde Las Flores, Daireaux y Carhué hacia el norte-, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Córdoba, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Estas áreas serán afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza a las zonas restantes de esas provincias y La Pampa, San Luis, Misiones, Santiago del Estero y Formosa, donde puede haber intensas ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.

Mapa de alertas para este jueves 6 de agosto

A partir de estos escenarios, el SMN recomendó:

Evitar actividades al aire libre.

Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar.

Cortar el suministro eléctrico y el gas.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Permanece en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que podría afectar a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Rosa, La Rioja, Tucumán, Mendoza, San Juan y Catamarca. En estos casos se esperan velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80.

En medio de las condiciones inestables de los últimos días, llega el turno de una ciclogénesis, es decir, de un proceso atmosférico capaz de potenciar la inestabilidad, generar ráfagas intensas y provocar un cambio repentino a nivel climático

También publicó un aviso por nevadas, que rige de nivel naranja para la zona cordillerana de Mendoza -donde se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros- y de carácter amarillo para Chubut, con valores de entre 10 y 40 centímetros.

Asimismo, el organismo advirtió que en Chubut y Santa Cruz se registraran temperaturas más bajas de lo habitual y emitió una alerta amarilla por frío extremo. Según precisó, la mínima puede llegar a los -1°C.

El tiempo en el AMBA

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará este jueves entre una máxima de 14°C y una mínima de 9°C. En el marco de la ciclogénesis, se registrarán tormentas fuertes durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se transformarán en lluvias aisladas y se apaciguarán. Además, será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Al igual que en la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 14°C y la mínima, de 9°C. En este caso también habrá tormentas a lo largo de todo el día y cesarán por la noche, mientras que la humedad será del 94%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 11°C en Catamarca; 31°C y 17°C en Chaco; 10°C y -1°C en Chubut; 25°C y 11°C en Córdoba; 30°C y 18°C en Corrientes; 25°C y 11°C en Entre Ríos; 32°C y 20°C en Formosa; 26°C y 14°C en Jujuy; 13°C y 6°C en La Pampa; 21°C y 11°C en La Rioja; y 16°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 17°C en Misiones; 7°C y 1°C en Neuquén; 9°C y 4°C en Río Negro; 29°C y 12°C en Salta; 18°C y 8°C en San Juan; 13°C y 7°C en San Luis; 1°C y -2°C en Santa Cruz; 25°C y 11°C en Santa Fe; 30°C y 16°C en Santiago del Estero; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 16°C en Tucumán.

Llega la ciclogénesis

Este jueves se producirá un proceso atmosférico capaz de potenciar la inestabilidad, generar ráfagas intensas y provocar un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, que podría alterar las condiciones hasta el viernes. En este contexto, el AMBA pasará de un ambiente húmedo y templado a varios días de frío intenso.

El fenómeno llega pocos días después de otro episodio meteorológico inusual. El viernes pasado se registraron 113 milímetros de lluvia en la ciudad de Buenos Aires, la marca más alta para un mes de julio desde que existen mediciones sistemáticas, iniciadas en 1906.

Si bien el evento previsto para este jueves no necesariamente repetirá esos acumulados, los meteorólogos siguen con atención la evolución de la atmósfera porque combina varios factores de riesgo: lluvias, tormentas, viento y un marcado descenso térmico.