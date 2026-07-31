A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires hoy, viernes 31 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja y anticipó cuándo llegarán las precipitaciones más intensas; los detalles
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes tormentas para este viernes 31 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que la jornada estará marcada por un deterioro de las condiciones meteorológicas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y un descenso de la temperatura durante el fin de semana.
Según el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas comenzarán durante la tarde, aunque el período de mayor intensidad se espera hacia la noche. Para ese momento del día, la probabilidad de lluvias será de entre el 70% y el 100%, con ráfagas del oeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Asimismo, se dio a conocer que las tormentas se extenderán hasta la mañana del sábado.
En cuanto a la temperatura, este viernes se prevé una mínima de 14°C y una máxima de 21°C. Tras el paso del frente de tormenta, el ingreso de aire más frío provocará un marcado descenso térmico: el domingo la mínima llegará a los 10°C, antes de varios días con tiempo estable.
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