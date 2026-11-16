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Alerta en el AMBA: ¿llueve hoy, lunes 16 de noviembre?

El anticipo ubica precipitaciones cerca de la medianoche; cómo se presentarán los próximos días y cuáles serán las condiciones predominantes

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LA NACION
Se esperan lluvias a la medianoche
Se esperan lluvias a la medianocheUnsplash

Los residentes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) ya pueden consultar la información sobre el alerta meteorológica para la región y saber son exactitud si llueve hoy, lunes 16 de noviembre.

El anticipo meteorológico indica que lloverá entre la última hora de hoy y la madrugada de mañana
El anticipo meteorológico indica que lloverá entre la última hora de hoy y la madrugada de mañanamanuel-cortina-2008

Las precipitaciones que llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano bonaerense varían en horario, según los modelos consultados.

Alerta en el AMBA: llueve hoy, lunes 16 de noviembre

De acuerdo al sitio especializado Meteored, las precipitaciones están previstas para las 23 horas de este lunes 16 de noviembre. Según este anticipo, a partir de las 19 horas el cielo estará cubierto y cerca de la medianoche se producirán lluvias débiles, con una probabilidad que llega al 30%.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las precipitaciones lleguen en las primeras horas del martes, con lluvias a lo largo de la madrugada.

Las previsiones del SMN indican que el martes 17 de noviembre se presentarán tormentas aisladas a la madrugada y a la mañana, y chaparrones por la tarde. La temperatura mínima esperada es de 18°C y la máxima de 26°C.

Habrá vientos leves del noreste, que tendrán una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Recién a la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, sin chances de lluvias.

Se prevén lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores
Se prevén lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededoresRicardo Pristupluk

Cómo seguirá el tiempo en la semana en el AMBA

El pronóstico del tiempo para la semana en la región del AMBA indica lo siguiente:

  • Martes 17 de noviembre: se espera una jornada con lluvias aisladas por la mañana, y chaparrones por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y suroeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para la noche.
  • Miércoles 18 de noviembre: la mañana se presentará con el cielo parcialmente nublado, y mayormente nublado por la tarde. La mínima será de 16°C y la máxima de 28°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del suroeste, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.
  • Jueves 19 de noviembre: el día se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 16°C y la máxima llegará a los 27°C. Habrá viento del suroeste, por la mañana, y del este por la tarde, con velocidades que oscilan entre los 7 y 22 kilómetros por hora.
  • Viernes 20 de noviembre: habrá chaparrones a la madrugada y la mañana, y el cielo se presentará parcialmente nublado, por la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 17°C y la máxima en los 26°C. El viento soplará del oeste y el sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
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