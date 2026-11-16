Los residentes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) ya pueden consultar la información sobre el alerta meteorológica para la región y saber son exactitud si llueve hoy, lunes 16 de noviembre.

El anticipo meteorológico indica que lloverá entre la última hora de hoy y la madrugada de mañana manuel-cortina-2008

Las precipitaciones que llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano bonaerense varían en horario, según los modelos consultados.

Alerta en el AMBA: llueve hoy, lunes 16 de noviembre

De acuerdo al sitio especializado Meteored, las precipitaciones están previstas para las 23 horas de este lunes 16 de noviembre. Según este anticipo, a partir de las 19 horas el cielo estará cubierto y cerca de la medianoche se producirán lluvias débiles, con una probabilidad que llega al 30%.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las precipitaciones lleguen en las primeras horas del martes, con lluvias a lo largo de la madrugada.

Las previsiones del SMN indican que el martes 17 de noviembre se presentarán tormentas aisladas a la madrugada y a la mañana, y chaparrones por la tarde. La temperatura mínima esperada es de 18°C y la máxima de 26°C.

Habrá vientos leves del noreste, que tendrán una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Recién a la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, sin chances de lluvias.

Se prevén lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores Ricardo Pristupluk

Cómo seguirá el tiempo en la semana en el AMBA

El pronóstico del tiempo para la semana en la región del AMBA indica lo siguiente: