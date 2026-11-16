Alerta en el AMBA: ¿llueve hoy, lunes 16 de noviembre?
El anticipo ubica precipitaciones cerca de la medianoche; cómo se presentarán los próximos días y cuáles serán las condiciones predominantes
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Los residentes en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) ya pueden consultar la información sobre el alerta meteorológica para la región y saber son exactitud si llueve hoy, lunes 16 de noviembre.
Las precipitaciones que llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano bonaerense varían en horario, según los modelos consultados.
Alerta en el AMBA: llueve hoy, lunes 16 de noviembre
De acuerdo al sitio especializado Meteored, las precipitaciones están previstas para las 23 horas de este lunes 16 de noviembre. Según este anticipo, a partir de las 19 horas el cielo estará cubierto y cerca de la medianoche se producirán lluvias débiles, con una probabilidad que llega al 30%.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las precipitaciones lleguen en las primeras horas del martes, con lluvias a lo largo de la madrugada.
Las previsiones del SMN indican que el martes 17 de noviembre se presentarán tormentas aisladas a la madrugada y a la mañana, y chaparrones por la tarde. La temperatura mínima esperada es de 18°C y la máxima de 26°C.
Habrá vientos leves del noreste, que tendrán una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Recién a la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, sin chances de lluvias.
Cómo seguirá el tiempo en la semana en el AMBA
El pronóstico del tiempo para la semana en la región del AMBA indica lo siguiente:
- Martes 17 de noviembre: se espera una jornada con lluvias aisladas por la mañana, y chaparrones por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 26°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y suroeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para la noche.
- Miércoles 18 de noviembre: la mañana se presentará con el cielo parcialmente nublado, y mayormente nublado por la tarde. La mínima será de 16°C y la máxima de 28°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del suroeste, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.
- Jueves 19 de noviembre: el día se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 16°C y la máxima llegará a los 27°C. Habrá viento del suroeste, por la mañana, y del este por la tarde, con velocidades que oscilan entre los 7 y 22 kilómetros por hora.
- Viernes 20 de noviembre: habrá chaparrones a la madrugada y la mañana, y el cielo se presentará parcialmente nublado, por la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 17°C y la máxima en los 26°C. El viento soplará del oeste y el sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.