Condenaron a un delegado camionero por bloqueos y amenazas, pero absolvieron al jefe regional del sindicato

Una jueza de San Nicolás condenó a cuatro años de prisión a un delegado del sindicato de camioneros que participó de los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, de San Pedro, encabezados por Maximiliano Cabaleyro, jefe del gremio en la región, quien hace un mes fue absuelto por los mismos hechos. El delegado hallado culpable de los delitos de turbación de la posesión y amenazas coactivas es Fernando Espíndola, quien recibió el viernes pasado la pena en el marco de un juicio abreviado en el que había acordado una condena máxima de seis años.

La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, condenó a Espíndola por turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa, en concurso ideal con amenazas coactivas, según se lee en el fallo, al que tuvo acceso LA NACION. Por el contrario, el delegado gremial no fue condenado por la acusación de extorsión, que también pesaba sobre él. Los hechos por los que se lo consideró culpable fueron los bloqueos a Rey Distribución del 15 de enero de 2021, y del 22 de febrero del mismo año (bloqueo que se extendió hasta el 25 de febrero).

Espíndola no irá preso. Pasó ya detenido más de cuatro años (fue apresado el 8 de abril de 2022, luego recibió prisión domiciliaria, y la jueza ya le había concedido la excarcelación en octubre).

El fallo que condenó a Espíndola se dictó un mes después del que absolvió a Cabaleyro. El 14 de octubre, el jefe del sindicato de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal que la jueza Baquedano. En el fallo absolutorio, López sostuvo que se había ejercido el legítimo derecho de huelga y declaro inocente al sindicalista acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. La decisión judicial generó múltiples rechazos de asociaciones de empresarios y de profesionales del derecho.

Maximiliano Cabaleyro, el sindicalista de camioneros que fue absuelto por los bloqueos a Rey Distribución SRL Iara Cerasi / El Norte

A Espíndola (chofer, 56 años) se lo acusó de actuar en hechos junto a Cabaleyro. El primero de ellos, por el que se lo condenó, el 15 de enero de 2021, fue cuando los manifestantes “se presentaron en la distribuidora razón social Rey Distribución SRL, ubicada en calle Bonorino 175 de San Pedro, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial”, según consta en el expediente.

El segundo hecho por el que se condenó a Espíndola fue el bloqueo que se extendió entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En la causa, se describe que los camioneros “colocaron un colectivo/motorhome perteneciente al sindicato que lideran en el portón de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos de la firma, siendo las victimas intimidadas por el accionar agresivo de estos, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, turbando con ello la posesión del inmueble a sus dueños”.

También fue hallado culpable de un tercer hecho, en el que la víctima fue el contador de la distribuidora de alimentos y bebidas, Víctor Grabovieski, ocurrido el 20 de abril de 2021. Según consta en el expediente, el contador, fue “intimidado y coaccionado” por Espíndola y Cabaleyro en la sede del sindicato. “Le refirieron que ‘si no arreglan, vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”, por lo que con la anuencia de Gustavo y Ariel Rey, propietarios de Rey Distribución, y ante el temor a volver al bloqueo total de la empresa con las consecuentes pérdidas económicas que ello acarrearía, es que fue obligado a suscribir firmando un convenio de pago con el sindicato de choferes de camiones, por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social, la cual devendría una suma de $805.383,03, los que finalmente fueron percibidos por Fernando Espíndola, en nombre del sindicato de camioneros en dos cuotas", se resumió en la causa.

En cambio, Espíndola no fue condenado por la acusación de “actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Ariel Rey”. El delegado sindical apelará la sentencia, adelantó a LA NACION uno de sus abogados, Mauricio Gugger (quien también representó a Cabaleyro en el juicio del que salió absuelto).

“Las conductas endilgadas en la presente causa surgieron como consecuencia de reclamos laborales. Si bien la Constitución Nacional contiene la garantía para los trabajadores, también se encuentran los límites”, escribió la jueza Baquedano en el fallo del juicio abreviado contra Espíndola. Añadió que, “en nuestro ordenamiento jurídico, más allá del texto constitucional, encontramos regulación en las leyes”.

Y precisó: “El artículo 5º, inciso d), de la ley 23.551, que pone al derecho de huelga en cabeza de las asociaciones sindicales sin distinciones, es decir, con independencia de que posean personería o inscripción gremial, y el inciso g) del art. 24 de la ley 25.877, que regula el derecho de huelga respetándolo como libertad sindical y compatibilizando su garantía constitucional con el goce de otros derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El fallo contra Espíndola fue bien recibido por los dueños de la distribuidora Rey. “Estamos muy contentos con este fallo. Sabemos que vamos a encontrar la condena en alguna de las instancias, porque las pruebas son contundentes. Este es el juicio abreviado, que lo condena en dos de los hechos. La fiscalía va a apelar porque consideramos que tenemos pruebas para demostrar la extorsión. Lo importante es que se condena. Espíndola no tiene la posibilidad de recurrir porque ya recurrió al juicio abreviado”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa, a LA NACION.

Ariel Rey, dueño de la empresa Rey Distribución SRL y concejal de San Pedro Ariel Rey

“Venimos también de encontrarnos con Verónica Razzini [diputada nacional libertaria, duela de un corralón de materiales], con un caso similar al nuestro, en la Justicia de Santa Fe, en el que condenaron a tres imputados por una causa similar. Entendemos que bloquear es delito y es algo que se tiene que terminar. El derecho a a huelga, que lo contemplamos y celebramos, no puede ser justificación de turbación de la propiedad, coacción o extorsión”, agregó Rey, que es concejal en San Pedro (ganó las elecciones de 2025 al frente de la boleta de La Libertad Avanza, pero ahora integra el bloque San Pedro Puede).

Espíndola llegó al juicio abreviado en libertad condicional. Se encontraba en prisión domiciliaria (lo detuvieron el 8 de abril de 2022), pero fue excarcelado por la jueza Baquedano, que el viernes lo condenó a cuatro años.