Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 16 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias para este lunes 16 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 13 provincias afectadas por estas condiciones adversas, mientras que el nivel más fuerte implica que se pueden registrar “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas son Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de La Rioja y el este de Catamarca. En esas zonas, se esperan tormentas fuertes, algunas severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 120 milímetros durante todo el período, aunque podrían ser superados de manera puntual.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas rige en la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Catamarca, el centro de La Rioja y el este de San Juan. En estas zonas se prevén tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Las alertas naranja y amarilla emitidas por el SMN para este lunes 16 de noviembre SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconseja alejarse de puertas y ventanas, evitar calles anegadas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias alcanza al centro de Río Negro y a Chubut. El área puede ser afectada por precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera local. Además, no se descartan algunas tormentas aisladas.

Frente a estas condiciones, el organismo aconseja evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También recomienda alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 27°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará mayormente nublado por la mañana, nublado durante el mediodía y la tarde, y nuevamente mayormente nublado por la noche. A lo largo de la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes se prevé un leve descenso de temperatura y precipitaciones durante todo el día.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera una mínima de 16°C y una máxima de 26°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la noche, y nublado durante el mediodía y la tarde. El martes se pronostican tormentas aisladas por la mañana y el mediodía, chaparrones por la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.

En Córdoba, se prevén una mínima de 18°C y una máxima de 30°C; en Tucumán, temperaturas de entre 21°C y 34°C; en Santa Fe, registros que irán de 21°C a 30°C; y en Entre Ríos, valores de entre 20°C y 30°C. En Jujuy, la temperatura oscilará entre 20°C y 28°C; en Salta, entre 19°C y 28°C; en Misiones, entre 21°C y 34°C; y en La Rioja, se esperan una mínima de 22°C y una máxima de 34°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 21°C y 34°C; en San Luis, entre 18°C y 26°C; y en San Juan, entre 21°C y 32°C. En Mendoza, se pronostican una mínima de 17°C y una máxima de 28°C; en Río Negro, valores de entre 13°C y 26°C; en Chubut, registros que irán de 13°C a 24°C; y en Santa Cruz, temperaturas de entre 11°C y 19°C.