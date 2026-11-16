La historia detrás de una casona de 1940 que se recuperó con una inversión de un millón de dólares

Hay casas que guardan historia. Algunas, a través de su arquitectura, de sus jardines o de las familias que las habitaron. Otras, por haber sido escenario de un hecho histórico. Y están las que funcionan como una resistencia por el simple hecho de seguir de pie luego de tantos años mientras todo a su alrededor cambia.

Y, en Mayor Drummond, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, en Mendoza, una casona cuenta una historia por sí misma. Desde lejos destaca sobre un paisaje entre bodegas y viñedos, y, aunque hoy tenga como vecino a un barrio privado, mantiene esa alma de pueblo con la policía de un lado; al otro, la iglesia; enfrente, otra bodega y, más allá, una escuela.

Casa Drummond es una residencia de 1940 que muchos vecinos todavía llaman por el apellido de sus antiguos dueños: la casa Baldini. La recuerdan de camino al colegio, desde la ventana del colectivo o cuando llevaban a sus hijos a la escuela. “Funciona como una especie de resistencia, no es un lugar que pasa desapercibido”, cuenta Fernanda Vila, gerente de Turismo y Hospitalidad de Bodega Trivento.

Está rodeada de viñedos y un gran parque Gentileza

El chalet de dos pisos, rodeado por un parque de tres hectáreas, fue durante décadas una casa de fin de semana. En 2021, Trivento lo compró y comenzó su recuperación, que demandó una inversión cercana a US$1 millón. Hoy, este lugar recibe visitantes y acaba de abrir un restaurante.

Una casa del siglo XX y una promesa familiar

Antes de esa transformación, hubo una familia y, según la leyenda que existe sobre el origen de la casa, una promesa. La historia cuenta que el señor Baldini era mendocino y su esposa, porteña. Él quería que vivieran en Mendoza, por lo que, para convencerla, la llevó al lugar y le prometió que en dos años tendría la casa lista.

Los dueños eran la familia Baldini, por lo que los vecinos la conocían como Casa Baldini

La residencia fue diseñada y construida en 1940 por los arquitectos Mario Giambelli y Luis Mario Brisighelli, con un estilo neocolonial californiano. Los Baldini, dueños de la propiedad, eran un matrimonio con ocho hijos, por lo que necesitaban un espacio para una vida familiar numerosa: nueve dormitorios, distribuidos entre ambas plantas, además de un departamento para el chofer y cuatro habitaciones en el sector de servicio. Arriba también había una sala de lectura y otra de costura.

Afuera, dos pérgolas acompañaban la relación entre la casa y el parque: una más pequeña, desde la que podía contemplarse la residencia, y otra de mayor tamaño hacia el sector lindero con el viñedo. Aunque imponente, el edificio no revela todas sus dimensiones desde el ingreso. “Cuando pasás al jardín trasero, ahí te das cuenta lo grande que es la casa”, dice Vila.

Con el pasar de los años, la casa prácticamente estuvo en desuso, ya que la familia conservaba la propiedad, pero nadie vivía allí de manera permanente. Por esto mismo es por lo que los pisos, los techos, las terrazas y parte de los cimientos requerían trabajos. Recuperarla iba a exigir bastante más que renovar los muebles.

La empresa adquirió la casa en 2021 SEBASTIAN SENA

La relación de la empresa con la casona no comenzó cuando la compró, sino que data de años anteriores, ya que desde hacía años alquilaba la bodega Baldini para ampliar su capacidad de elaboración de vinos, una práctica habitual en la actividad, según explica Vila. En 2020 surgió la oportunidad de adquirir la bodega y, después, la casa.

Recuperar pero sin perder su impronta

En su conjunto, la bodega, los viñedos y la casa abarcan 17 hectáreas en total y la recuperación avanzó por etapas. Primero hubo que atender lo menos visible: reforzar la estructura y trabajar sobre cimientos, techos, terrazas y pisos. Toda esa instancia llevó alrededor de un año.

Luego, a partir de 2023 se profundizó la puesta a punto de los interiores, con la recuperación del parquet y de los baldosones característicos de la casa, además de la renovación de cañerías, electricidad y calefacción.

Hasta que llegó la pregunta que definiría el proyecto: ¿cómo adaptar una residencia familiar a un uso turístico sin borrar su identidad?. Según Vila, algunos de los estudios consultados proponían intervenciones más profundas de las que la bodega estaba dispuesta a hacer. La premisa era conservar el carácter del inmueble y trabajar con los ambientes existentes.

Así estaba la propiedad cuando fue comprada en 2021 y esta es una de las salas que remodelaron

La bodega, los viñedos y la casa abarcan 17 hectáreas en total y la recuperación avanzó por etapas Gentileza

El proyecto de interiorismo quedó en manos de dos profesionales de la firma mendocina Prana y de la arquitecta Sofía Monteverdi. Su tarea consistió en incorporar equipamiento y elementos contemporáneos en una casa con una presencia material muy marcada: madera, piedra y paredes texturadas. Se sumaron mesas y esculturas de un artista local, junto con alfombras y sillas de diseño.

“Nosotros nos adaptamos a la casa”, resume Vila, y esa decisión se ve en la distribución: los tres antiguos dormitorios de la planta baja se convirtieron en una cava de vinos, un espacio de estar para reuniones y una sala de degustación, mientras que la cochera pasó a alojar la tienda de vinos y otra sala de degustación; una antigua oficina se transformó en baños para los visitantes; hay salas para cuatro, ocho o diez personas y la mayor admite 18.

En lugar de buscar grandes espacios de recepción, la propuesta se organizó alrededor de esas capacidades. La casa pasó a tener otros usos, pero mantuvo la disposición que había acompañado la vida de sus primeros dueños.

“Buscamos recobrar la esencia de Casa Drummond para fortalecer nuestra identidad y compartir con el mundo aquello que nos define como tierra del vino. El desafío fue adaptar esta propiedad auténtica preservando su esencia original, para que en cada recorrido los visitantes puedan conectar con nuestra memoria, el paisaje y la diversidad de nuestros vinos”, resume Vila.

El desafío fue adaptar esta propiedad auténtica preservando su esencia original Gentileza

Los tres antiguos dormitorios de la planta baja se convirtieron en una cava de vinos Gentileza

La apertura del restaurante y el wine bar completa una nueva etapa para la casa, hoy segundo centro de hospitalidad y enoturismo de Trivento. A las visitas, la tienda de vinos y las degustaciones se suma una propuesta gastronómica a cargo de la chef española Nadia Haron, radicada desde hace años en Mendoza.

La cocina trabaja con productos de estación y un menú a la carta, con una impronta de bistró. La intención, explica Vila, es que el lugar también atraiga a los mendocinos y permita regresar sin repetir necesariamente la misma experiencia. “Lo que buscamos es que la gente vuelva”, dice. Los salones de la planta baja y la terraza hacia los jardines forman parte de los espacios habilitados para recibir al público. La planta alta, en cambio, es donde permanecen los seis dormitorios, además de las antiguas salas de lectura y costura.