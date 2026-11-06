Avanza un frente de tormenta para el fin de semana y hay expectativa sobre cómo estará el clima para la llegada del Papa

Mientras el papa León XIV continúa su visita a Uruguay, las condiciones meteorológicas comienzan a desmejorar en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El avance de un frente de inestabilidad traerá lluvias, abundante nubosidad y un descenso de las temperaturas durante las próximas horas. Sin embargo, el pronóstico anticipa un cambio favorable para el domingo, jornada en la que está previsto que el Sumo Pontífice aterrice en la Capital Federal.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que acompaña esta información, el viernes 6 de noviembre será una jornada marcada por las precipitaciones, con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 16 °C. La probabilidad de lluvias alcanzará entre el 40% y el 70% durante la primera parte del día y aumentará hasta el 100% hacia la segunda mitad.

El panorama continuará inestable durante el sábado, aunque con una disminución de las precipitaciones y un marcado descenso térmico. Para esa jornada se espera una máxima de apenas 19 °C y una mínima de 12 °C.

El clima durante el fin de semana en Capital Federal (Foto: SMN)

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana?

El sábado 7 de noviembre comenzará con condiciones todavía inestables. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40% durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se espera una disminución de la nubosidad y ausencia de lluvias. Además, se prevén vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, el cambio más importante llegará el domingo 8 de noviembre, cuando se espera una mejora significativa de las condiciones meteorológicas. Para ese día, el SMN anticipa:

Temperatura mínima: 10 °C.

10 °C. Temperatura máxima: 22 °C.

22 °C. Probabilidad de precipitaciones: 0% durante toda la jornada.

0% durante toda la jornada. Estado del cielo: Despejado y soleado.

Despejado y soleado. Vientos: Entre 0 y 12 kilómetros por hora.

De esta manera, el domingo se perfila como el día con mejores condiciones meteorológicas del fin de semana, una noticia favorable para quienes planean participar de las actividades vinculadas con la visita del Pontífice.

¿Qué dice el pronóstico para la llegada del papa León XIV a la Argentina?

El clima permanecería favorable ante la llegada del Papa León XIV (Foto: Instagram @vaticannews.es)

La expectativa está puesta en el domingo, cuando el papa León XIV tiene previsto llegar a Buenos Aires para continuar su recorrido por Sudamérica. Después de dos jornadas de inestabilidad, el pronóstico anticipa cielos despejados y temperaturas agradables durante la tarde, condiciones que podrían acompañar las actividades al aire libre previstas en el marco de su visita.

Aunque la mañana comenzará fresca, con una mínima de 10 °C, la temperatura ascenderá progresivamente hasta alcanzar los 22 °C. Además, no se esperan precipitaciones ni ráfagas intensas. El buen tiempo también se extendería al comienzo de la semana. Para el lunes 9 de noviembre se pronostica una máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvia.

El martes 10 continuará la tendencia, con temperaturas de entre 16 °C y 25 °C, mientras que el miércoles 11 la máxima podría alcanzar los 27 °C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.