Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.