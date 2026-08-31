Del diluvio a la sequía: el mapa del SMN que divide a la Argentina esta primavera

Un verdor desciende desde el noreste y cubre 17 provincias de la Argentina. Aquel color significa, de acuerdo con el código del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mayores probabilidades de lluvias para los próximos tres meses. Es un diagnóstico coincidente con la presencia del Súper Niño que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, podría tener su mayor intensidad en octubre.

El informe trimestral del SMN prevé una mayor probabilidad de lluvias más fuertes de lo normal —más del 55%— en las provincias de Misiones y Corrientes en su totalidad, y en partes de Formosa, Chaco y Santa Fe. Cabe señalar que hoy hay alerta naranja en Misiones y parte de Chaco, y amarilla en Corrientes por tormentas. Son las zonas más sensibles del país en términos de precipitaciones porque allí no solo se esperan mayores anomalías, sino que también es donde más llueve de forma convencional.

En segunda instancia, las provincias con mayor anomalía de precipitaciones son Mendoza y San Juan. Aquella zona es conocida porque, más que llover, nieva, y esto podría significar un alivio para una emergencia hídrica prolongada que la región de Cuyo experimenta desde hace diez años.

Se esperan precipitaciones más intensas para el inicio de la primavera 2026 en casi toda la Argentina SMN

En tercera línea, las provincias de La Pampa y parte del sur bonaerense, Río Negro, Chubut y Santa Cruz tienen hasta un 50% de probabilidad de lluvias más intensas de lo normal. El resto de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y el oeste de Río Negro y Chubut tienen hasta un 45% más de probabilidad de lluvias intensas.

En contraste con la lluviosa primavera que seguramente tenga gran parte del país, el SMN pronostica una temporada más seca de lo normal para el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. También para las provincias del Noroeste Argentino, incluidas Jujuy, parte de Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja.

Temperaturas

En lo que respecta a la temperatura, el escenario se divide en dos partes. En 11 provincias se plantea que puede haber temperaturas inferiores a lo normal, mientras que en otras 12 el termómetro puede ser más alto. En la mayor parte de la provincia de Buenos Aires existe hasta un 50% de probabilidad de tener una primavera más fresca de lo habitual, pronóstico que se reproduce para las provincias de La Pampa, Mendoza y La Rioja.

Alertas para el lunes 31 de agosto de 2026 SMN

En una escala ligeramente menor, las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Córdoba y un sector de Santa Cruz tienen hasta un 45% de probabilidad de la misma tendencia.

Por otro lado, en todas las provincias del norte, desde la línea de La Rioja y Jujuy hacia el norte, y de allí hasta Misiones, hay hasta un 45% de probabilidad de temperaturas más altas de lo normal.

Esta semana en el AMBA

El invierno se despide de la ciudad de Buenos Aires con una semana de temperaturas moderadas, bastante nubosidad y un dato que sobresale: no se esperan lluvias durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la precipitación quedará fuera del escenario para la Ciudad, mientras que las temperaturas tendrán algunas oscilaciones antes de un descenso hacia el final de la semana.

El comienzo de esta semana será templado. Este lunes, último día de agosto, el termómetro se moverá en valores agradables para esta época del año y el cielo permanecerá con nubosidad variable. El martes continuará con temperaturas moderadas, aunque con una mañana más fresca. No obstante, tampoco se prevén precipitaciones.

Lluvias extremas en Buenos Aires en los últimos 60 años SMN

El miércoles será el día más cálido de la semana. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C. El ascenso, sin embargo, no estará acompañado por un cielo completamente despejado: la nubosidad continuará presente sobre la Ciudad.

A partir del jueves comenzará un cambio en las condiciones. Las temperaturas se mantendrán todavía en valores cercanos a los 20 °C, pero hacia el viernes el termómetro comenzará a bajar. El final de la semana será, por lo tanto, más fresco que su comienzo, aunque sin un regreso marcado del frío invernal.

La característica más estable del pronóstico será la ausencia de lluvias. El SMN no prevé precipitaciones para la Ciudad durante la semana, por lo que septiembre comenzará con un escenario seco en Buenos Aires. El cielo, en cambio, tendrá una presencia mucho más constante de nubes: habrá jornadas parcialmente nubladas y otras con mayor cobertura, sin que eso se traduzca en lluvias.