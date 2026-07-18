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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 19 de julio
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 19 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 19 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:09.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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