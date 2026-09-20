Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.