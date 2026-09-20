Se viene un choque térmico de 72 horas que traerá temperaturas de 30°C, alta actividad meteorológica, tormentas y ráfagas de hasta 70 km/h: las zonas afectadas

El invierno se despedirá con un período de alta actividad meteorológica en gran parte de la Argentina. Después de varias jornadas con temperaturas superiores a los valores habituales para septiembre, un frente frío avanzará este domingo y chocará con una masa de aire cálido que todavía dejará registros cercanos o superiores a los 30°C.

El encuentro entre ambos sistemas provocará tormentas fuertes, posible caída de granizo, precipitaciones intensas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Las condiciones más adversas alcanzarán sectores del centro-oeste, la región pampeana y la Patagonia.

Al mismo tiempo, continuarán las nevadas en la zona cordillerana, mientras que en áreas de Chubut y Santa Cruz se prevén lluvias con acumulados significativos para una región caracterizada por su clima árido.

Pronostico del tiempo

El choque térmico que marcará el final del invierno

Según informó Meteored, este domingo será la jornada con mayor actividad meteorológica del fin de semana debido al avance de un frente frío sobre la franja central de la Argentina. El sistema se encontrará con una masa de aire muy cálida, con temperaturas que todavía podrán superar los 30°C en algunos sectores.

Ese marcado contraste térmico será el responsable de generar buena parte de los fenómenos previstos durante las próximas horas. A medida que el frente avance hacia el este, aumentará la inestabilidad y comenzarán a desarrollarse tormentas sobre distintas provincias.

El episodio se producirá luego de varios días de calor extendido sobre buena parte del territorio nacional. Las máximas superaron los 25°C en numerosas provincias y alcanzaron los 30°C en sectores puntuales, mientras que incluso la costa patagónica registró valores superiores a los 20°C, poco habituales para esta época del año.

⚠️ El norte del NEA en #alerta por #tormentas desde este viernes 18.



⛈️ Formosa, Chaco y el norte de Corrientes tendrán, por más de 24 horas (sumando a Misiones desde el sábado), tormentas fuertes, hasta 70 mm acumulados, ráfagas de viento y no se descarta granizo. pic.twitter.com/2dKs5iuYI8 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 18, 2026

Las provincias donde se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

El avance del frente frío provocará vientos fuertes sobre el centro-oeste argentino. Las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa y San Juan se encuentran entre las zonas que podrían registrar las ráfagas más intensas.

En esas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

Las condiciones ventosas podrían complicar la circulación en rutas, especialmente en sectores abiertos, y afectar las actividades al aire libre. El fenómeno estará acompañado por un progresivo cambio de masa de aire y un descenso de las temperaturas detrás del frente.

La zona ya había atravesado durante el sábado una jornada de elevada actividad. En la cordillera central se intensificaron el viento y las nevadas, mientras que en el sur de Mendoza se esperaban condiciones propicias para la aparición del viento Zonda durante la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Dónde se esperan tormentas fuertes y posible granizo

A medida que el sistema avance hacia el este, comenzará a desarrollar tormentas sobre la llanura pampeana. Las zonas más comprometidas serán La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y el sur de Córdoba.

En esos sectores podrán producirse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas y abundante precipitación en períodos breves.

Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 30 milímetros, aunque no se descartan registros localmente superiores. Los fenómenos serán puntuales, por lo que algunas localidades podrían atravesar tormentas considerablemente más intensas que otras cercanas.

Durante las jornadas anteriores, la mayor inestabilidad se había concentrado sobre el nordeste argentino. Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe estuvieron alcanzados por tormentas fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas y precipitaciones intensas.

En esa región, los acumulados previstos se ubicaban entre 30 y 70 milímetros, con chances de que esos valores fueran superados de manera localizada.