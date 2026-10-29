Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 30 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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