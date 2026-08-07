Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de agosto, la temperatura rondará entre 2 y 10; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 8 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:26.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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