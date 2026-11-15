Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará cubierto con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:40 y se pone a las 19:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con precipitación a la vista y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.