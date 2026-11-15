Todo sigue igual: de la revelación íntima de Araceli González al reclamo inesperado de Toto Kirzner

Toto Kirzner tuvo una invitada muy especial para su debut al frente de Todo sigue igual: este sábado, Araceli González se sentó frente a su hijo y Roberto Moldavsky y, apenas comenzó la entrevista, hizo una revelación sobre las circunstancias en las que había sido concebido el joven conductor. La confesión despertó las risas de todos y logró sonrojarlo. Él, por su parte, aprovechó la ocasión para hacerle un reclamo frente a las cámaras: “No me llames más por videollamada a cualquier momento del día”.

La charla fue uno de los platos fuertes del estreno de Todo sigue igual, la nueva propuesta de eltrece para los sábados a las 21.30, que combina actualidad, humor, entrevistas y música en vivo. Con el amor como eje de la primera emisión, González se sumó al juego de la dupla y pasó de las anécdotas íntimas al recuerdo del rol central que las mujeres tuvieron en su familia. También participó de una intervención humorística sobre una escena de Nano, la novela que protagonizó junto a Gustavo Bermúdez a mediados de la década del 90.

Una canción romántica y una confesión inesperada

Después de recibirla entre aplausos, Moldavsky quiso saber si alguno de sus hijos había llegado al mundo gracias a una canción romántica. González enseguida señaló a Toto y precisó cuál había sido la banda de sonido de aquel encuentro: “Vino con el tema ‘No sé tú’”, contó, en referencia a la canción de Armando Manzanero que Luis Miguel incluyó en su disco “Romance”. Pero no se quedó ahí. “Y en los estacionamientos de Canal 13, casi”, agregó, y la cara de Toto de inmediato se transformó. “Porque si estas paredes hablaran...”, exclamó con picardía.

Ante el silencio de Kirzner, Moldavsky fue quien reaccionó con una comparación entre aquella historia y sus propias experiencias en el canal: “Y yo que me como un alfajor acá en el estacionamiento”, bromeó. “Pero era la juventud”, intervino Kirzner, y su mamá coincidió. “Hay algunos técnicos acá también que eran de esa época”, señaló la artista. “Esperemos que tengan discreción, ¿no? Que sean discretos”, cerró el tema Moldavsky.

El pase de factura de Toto

Otro momento divertido marcado por la relación entre la invitada y el entrevistador sucedió sobre el final de la entrevista. Kirzner encontró en el ida y vuelta la oportunidad de incomodar también a su mamá. “Yo quiero aprovechar ahora que te tengo acá”, anunció. “Hijo, pero me tenés todos los días”, respondió González, sin imaginar el reclamo que se venía. “Ma, tuve relaciones sexuales”, le reveló mirándola a los ojos, y siguió con un tono muy serio: “No me llames más por videollamada a cualquier momento del día. Por favor, si hay una cortada, esa tiene que ser la señal para no volver a llamar”, agregó, intentando ponerle un límite a su progenitora.

Entre risas, Toto dio por terminado su descargo y buscó complicidad entre los espectadores: “Eso era todo lo que quería decir. Tengo mi público, me apoya. En la casa están aplaudiendo. Mi vieja tiene que saber eso”. La actriz defendió su insistencia con una explicación: “Hay veces que no me respondés. Yo me preocupo. Yo pienso que algo te pasó”. Pero su hijo volvió al punto que le molestaba: “Pero metés videollamada directo”, insistió.

Los consejos de la Araceli de hoy a Camila, su personaje de Nano

Araceli venía de personificar a Pato en La Banda del Golden Rocket pero fue considerada Revelación recién por su desempeño en Nano

Con la ayuda de la inteligencia artificial, la producción también preparó un encuentro entre la González actual y Camila, su personaje de Nano. En una escena intervenida de la novela, el galán interpretado por Gustavo Bermúdez le declara su amor a la joven muda y le propone pasar el resto de su vida juntos. Antes de que llegue la respuesta, aparece la actriz de hoy: “Un momento, antes del sí, unas preguntitas. Soy vos, pero con más experiencia”. A continuación, somete al enamorado a un interrogatorio sobre asuntos bastante más cotidianos: si dejaría un partido con sus amigos para acompañarla, si iría a un cumpleaños donde no conociera a nadie y si compartiría la crianza de los hijos.

“Por Cami cruzaría un océano”, responde él. “Con que te cruces a hacer los mandados al supermercado y hagas bien las compras, alcanza”, retruca ella. Cuando el personaje de Bermúdez le pide tiempo para pensar, llega el consejo para Camila: “¿Viste? Para toda la vida estaba listo. Para todos los días, no”. El remate queda en manos de la joven protagonista, que recupera el habla para protestar: “Me lo espantaste. Ya me lo tenía apalabrado, y eso que no hablaba”. De vuelta al piso, González celebró la ocurrencia y la invitación a volver al pasado.

Las mujeres que marcaron su vida

En un tramo más personal, Toto le preguntó por las mujeres de su familia y las enseñanzas que le habían dejado sobre las relaciones de pareja. “Vengo de un linaje de mujeres muy solas, muy proveedoras también, muy vulnerables, pero a la vez las vi muy sufridas”, explicó González. Esas historias, contó, la llevaron a ponerse en una postura “mucho más masculina” y a asumir que debía resolver las cosas por su cuenta y sostenerse económicamente, una exigencia que también transmitió a su hija mayor. “Así la hice a Flor. Por ahí con Toto fui menos así”, reconoció.

Entre sus recuerdos, mencionó a una mujer de la familia que había tenido un hijo soltera en los años treinta y a una abuela que enviudó a los 35, nunca volvió a formar pareja y vivió hasta los 101. “Yo le saqué el luto a los 90 años con un saquito celeste”, contó. Después, el relato volvió al humor: al explicar que Toto había crecido entre su abuela, su bisabuela y otras mujeres, recurrió a palabras subidas de tono, aunque les quitó la primera letra para poder decirlas** en televisión.

El corte de pelo que fue furor

Araceli González y su famoso corte de pelo @araceligonzalez67

También hubo espacio para recordar la publicidad de jeans que marcó sus comienzos. González contó que había ido al casting de la mano de Pancho Dotto y que recibió la confirmación a las 48 horas. En el medio, sin embargo, había tomado una decisión que preocupó a su representante: “Yo cometí el error de cortarme el pelo 24 horas antes”. Había cambiado su carré por un corte mucho más corto y Dotto temía que al cliente no le gustara su nueva imagen.

El resultado terminó por despejar aquella preocupación. “Fue un boom, el pelo corto, todo eso. Y a partir de ahí empecé a trabajar acá en el canal, empecé a hacer un montón de cosas que yo no tenía ni pensado hacer”, recordó. La actuación, aseguró, no formaba parte de sus planes originales: “Si vos me preguntabas: ‘¿Vos querías ser actriz?’, la verdad, no, no lo tenía pensado”. Antes de que apareciera aquella oportunidad, su proyecto era otro: “Yo quería ser arquitecta”.