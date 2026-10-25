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Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 26 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 26 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 19:16.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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