Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 18:54.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.