Sturzenegger le respondió a Prat Gay y explicó cómo genera empleo Vaca Muerta

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió al cruce de las declaraciones del exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, quien había dicho que Vaca Muerta “no genera derrame” sobre la economía. Sturzenegger se sumó así al CEO de YPF, Horacio Marín, que también había cuestionado al economista.

A través de una extensa publicación en la red social X, el funcionario aseguró que el análisis de Prat-Gay es “equivocado” y lo sumó al “coro de analistas críticos del Gobierno”. Además, defendió el impacto del petróleo y la minería sobre el empleo y la generación de riqueza, y argumentó que sus efectos exceden los puestos de trabajo creados de manera directa por la industria.

El ministro describió los distintos efectos económicos derivados de la actividad petrolera. En primer lugar, mencionó los empleos directos asociados a la producción. Luego se refirió a los llamados “encadenamientos hacia atrás”, vinculados a la demanda de bienes y servicios que requiere la industria para operar.

El posteo de Federico Sturzenegger en X

“En cada industria están los empleos directos en esa industria. También sabemos que esa producción y esos empleados necesitan ‘insumos’. En petróleo serán las maquinas, equipos, caños, vehículos, infraestructura y servicios necesarios para producir. Y los empleados necesitan, comercios, salud, esparcimiento, educación para sus familias”, explicó.

Y agregó: “Son los llamados encadenamientos hacia atrás. Luego están los encadenamientos hacia adelante: los empleos que se posibilitan por la disponibilidad del insumo (energía o minerales) para otras industrias. Acá, por ejemplo, podríamos sumar a la petroquímica, fertilizantes, o cualquier producción que use de manera intensiva energía o minerales”.

Según sostuvo, este tipo de impactos pueden medirse a través de herramientas como la matriz insumo-producto. “Por ejemplo, la matriz insumo producto nos indica que por cada puesto en la producción petrolera se generan cinco puestos adicionales en sus encadenamientos hacia atrás”, afirmó.

Sin embargo, Sturzenegger consideró que incluso ese análisis resulta insuficiente para dimensionar el efecto total de la actividad energética sobre la economía. Para él, el principal aporte proviene de la riqueza que generan sectores como el petróleo y la minería y que luego es distribuida entre proveedores, el Estado y accionistas.

“Aun si la energía y la minería no crearan ningún empleo, ni generaran ningún encadenamiento, sí generarían riqueza”, sostuvo. Esa riqueza, añadió, termina siendo utilizada en consumo, inversión o gasto público, lo que impulsa nuevas actividades económicas y crea puestos de trabajo en sectores ajenos a la extracción de recursos.

Vaca Muerta se encuentra en la provincia de Neuquén

Para ilustrar ese planteo, el funcionario puso de ejemplo a Arabia Saudita. Señaló que la industria petrolera de ese país emplea de manera directa entre 100.000 y 200.000 personas, dependiendo de la medición utilizada. Sin embargo, afirmó que la riqueza generada por esa actividad sostiene una fuerza laboral cercana a los 10 millones de trabajadores.

“Esos empleos no están ni en la industria, ni en los encadenamientos: son empleos que se sostienen por la riqueza que creó la industria”, argumentó.

Sturzenegger también vinculó el crecimiento de sectores como la energía y la minería con la posibilidad de reducir impuestos provinciales.

“En particular, en Neuquén, Río Negro y Catamarca. Las dos primeras ya eliminaron IIBB para varias actividades, como la turística y Catamarca a la producción industrial. Esas bajas, a su vez, crean espacios de expansión en otras industrias”, ilustró.

El texto completo de Federico Struzzeneger en X

“Generó discusión el comentario de Alfonso PratGay sobre que Vaca Muerta no genera derrame sobre la economía. Se suma así a un coro de analistas que, más que nada para criticar al gobierno, dicen que la minería y la energía no crean empleo. Creo que el análisis es equivocado. Veamos.

Obviamente, en cada industria están los empleos directos en esa industria. También sabemos que esa producción y esos empleados necesitan “insumos”. En petróleo serán las maquinas, equipos, caños, vehículos, infraestructura y servicios necesarios para producir. Y los empleados necesitan, comercios, salud, esparcimiento, educación para sus familias, etc. Son los llamados encadenamientos hacia atrás. Luego están los encadenamientos hacia adelante: los empleos que se posibilitan por la disponibilidad del insumo (energía o minerales) para otras industrias. Acá, por ejemplo, podríamos sumar a la petroquímica, fertilizantes, o cualquier producción que use de manera intensiva energía o minerales.

Todo esto es bastante entendido. Y estos efectos se pueden medir. Por ejemplo, la matriz insumo producto nos indica que por cada puesto en la producción petrolera se generan 5 puestos adicionales en sus encadenamientos hacia atrás, y así.

Pero aun sumando todo eso, no identificamos todavía a lo más importante, que son los empleos que crea la riqueza que crean esas industrias. Aun si la energía y la minería no crearan ningún empleo, ni generaran ningún encadenamiento, si generarían riqueza. Esa riqueza se la llevan, en parte, los proveedores a esas empresas, en parte el estado con los impuestos, en particular el impuesto a las ganancias y las regalías, y por último los accionistas. Y ese dinero se gasta en otras cosas. Y al gastarlo genera empleo. Una manera de verlo es analizando el mercado laboral de Arabia Saudita, como comentó ayer el presidente Javier Milei en un reportaje televisivo. Sabemos que en Arabia Saudita todo lo que existe existe por el petróleo. Sin embargo, en Arabia Saudita en la industria trabajan entre 100.000 y 200.000 trabajadores (según la definición). Pero la riqueza generada sostiene una fuerza de trabajo de 10 millones de empleos. Esos empleos no están ni en la industria, ni en los encadenamientos: son empleos que se sostienen por la riqueza que creó la industria.

Ya estamos viendo este tipo de efecto en las bajas impositivas que muchos gobernadores están pudiendo implementar gracias a los mayores ingresos provenientes de estas industrias. En particular, en Neuquén, Río Negro y Catamarca. Las dos primeras ya eliminaron IIBB para varias actividades, como la turística y Catamarca a la producción industrial. Esas bajas, a su vez, crean espacios de expansión en otras industrias.

Mis alumnos en la UDESA estimaron que unos 4 millones de personas se mudarán del AMBA a Neuquén, Rio Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Vaya si hay derrame.

Argentina está construyendo ventajas competitivas de clase mundial en energía y en minería. Si el Congreso acompaña podremos también crearlas en las aplicaciones de inteligencia artificial (con supervisión humana). Ya las tenemos en agro y ganadería. Quizás estamos tan acostumbrados al tango y al fracaso, que ni siquiera podemos darnos la oportunidad de aceptar lo que está ocurriendo (y mucho menos celebrarlo). Pasar del lamento a la acción es un proceso, y es difícil. Recuperar el entusiasmo y creer que el progreso es posible es también parte del cambio cultural que el país necesita. VLLC!“.