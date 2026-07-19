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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 20 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 20 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 20 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 18:04.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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