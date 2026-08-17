¿Cuándo sale el sol? Así estará el clima en el AMBA en la tercera semana de agosto

El tiempo en la semana continuará con días invernales y con chances de lluvias aisladas; cuándo saldrá el sol, y cuáles son las mínimas y máximas esperables para el fin de semana.

Clima de lunes: feriado inestable

Para hoy se espera una nueva jornada gris, ventosa e inestable en el estuario. La mañana mostrará cielo mayormente nublado, mínima de 12ºC y viento moderado del sudeste con ráfagas intermitentes que podrían dejar una percepción mucho más fría. Si le toca salir a trabajar no dude en acudir a su abrigo invernal porque las rachas frías se quedarán soplando durante gran parte del día. Aquellos que quieran aprovechar el feriado al aire libre o le toque alguna actividad a la intemperie deberán tener en cuenta que el día irá desmejorando progresivamente por lo que cuanto más temprano mejor a la hora de realizar alguna tarea fuera de casa. La tarde sostendrá las ráfagas frías que en las simulaciones arrojan un potencial de 50 kilómetros por hora, por lo que deberán salir muy abrigados, contando además con muy poco sol, todas en contra para un termómetro que llegará solo hasta 14ºC. El atardecer y la noche serán las franjas horarias más inestables expuestas a lloviznas continuas y lluvias intermitentes, aunque ya sin viento en un cierre con 12ºC.

El lunes se presentará con cielo cubierto y lloviznas intermintentes Archivo

Clima de martes: probabilidad de lluvias aisladas

El martes será el día a evitar si tiene que programar alguna actividad al aire libre siendo la jornada más inestable de toda la semana. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado del sudeste con ráfagas y mínima de 9ºC con sensación térmica bastante más baja obligando a abrigarse mucho antes de salir de casa. Desde temprano estaremos expuestos a lluvias aisladas, esperemos que se demoren para permitir que todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas. La tarde intensificará el viento manteniendo la frondosa nubosidad aumentando la probabilidad de precipitaciones, todavía hay divergencias entre los modelos, algunos muestran muchas nubes y pocas gotas. El mercurio volverá a quedar condicionado por las ráfagas frías y la pobre o nula insolación de la superficie lo que lo hará desistir en 12ºC configurando un ambiente netamente invernal. La noche cerrará con menos nubosidad, menos viento y 9ºC apiadándose de los que vuelvan tarde. A esta altura habrá que ver los efectos de tanto viento del sudeste, si solo queda en una crecida del río o directamente entramos en un escenario de sudestada.

Clima de miércoles: vuelve el sol

Después de dos semanas a puro nubarrón, el miércoles sorprenderá con una jornada a pleno sol. Se prevé un amanecer con cielo mayormente despejado, viento leve desde el sur y mínima de 9ºC dejando por delante un día soleado con circulación de aire seco para quienes tengan que llenar la soga para secar la ropa. El cielo se mantendrá limpio para ofrecer una tarde con mucho sol, poco viento y máxima de 13ºC que no se sentirá tan fría. La noche cerrará con cielo algo nublado, viento leve desde el este y 10ºC moldeando otro día de acotada amplitud térmica.

El miércoles estará soledado

Clima de jueves: otro día inestable

Durará muy poco el idilio solar, el jueves promete la vuelta de la nubosidad acompañada por una baja probabilidad de lluvias. Se estima un amanecer con cielo nublado, mínima de 8ºC por suerte con viento leve desde el sudoeste. Tendremos diferentes grados de cobertura nubosa durante todo el día lo que nos podría dejar algunas breves cuotas de sol, la jornada mantendrá al anemómetro calmo para no acentuar el fresco vespertino en una tarde con cielo parcialmente nublado y 15ºC en lo que será la máxima más alta de toda la semana. La noche cerrará con 13ºC y viento leve. No se entusiasme, pasada la medianoche volverá a entrar un frente frío con viento fuerte, atención los que vuelvan tarde con el marcado descenso de temperatura.

Clima de viernes: frío todo el día

El viernes obligará a abrigarse mucho en un amanecer con ráfagas desde el sudoeste, cielo parcialmente nublado y mínima de 8ºC con baja sensación térmica. Volverán las bufandas y las camperas gruesas para mitigar las ráfagas frías en una jornada que desafiará térmicamente a todos aquellos que tengan que patear la calle. Se espera una tarde con sol intermitente, viento moderado desde el sur y máxima de 12ºC. Hacia la noche se limpiará el cielo lo que salvará los planes de aquellos que tengan algo en la agenda nocturna, aunque con un fuerte descenso de temperatura durante toda la madrugada.

El viernes habrá baja sensación térmica Freepik

Borrador del fin de semana

Cuando todo parecía indicar que las mañanas de frío intenso habían quedado atrás, el invierno se revalidará con una mañana con 6ºC, dos menos en el sector suburbano. El mercurio se recuperará hasta 12ºC vespertinos aprovechando la tarde a pleno sol. El domingo mantendría el cielo mayormente limpio, el viento frío y una máxima levemente más baja.

Eso es todo, amigos. El invierno resiste hasta el final entregando una nueva semana con bajas temperaturas. A diferencia de los últimos días empezarán a intercalarse algunas jornadas que ofrezcan pasajes de cielo despejado para sacarnos del paisaje gris y devolverle los colores a la ciudad. A pesar de un comienzo con un par de días inestables, no se esperan lluvias fuertes ni ningún evento activo en el corto y mediano plazo. Aquellos que quieran aprovechar el feriado para salir un rato de casa, recuerden que cuanto más temprano mejor, la segunda mitad del día podría quedar expuesta a precipitaciones débiles pero continuas y viento fuerte.

Buena semana para todos!

@JopoAngeli