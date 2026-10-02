Inter Miami piensa más allá de Messi: el desafío de que sus seguidores se queden cuando el 10 ya no esté

MIAMI.- Seguir a Lionel Messi puede llevar a un fanático del fútbol a mirar un partido de la MLS, a familiarizarse con sus equipos y festejar un gol de Inter Miami. Lo más difícil de anticipar es cuáles de esas costumbres sobrevivirán cuando el 10 ya no se ponga la camiseta rosa. Para el club, esa pregunta forma parte del trabajo actual: cómo aprovechar estos años con el mejor futbolista de la historia para construir una relación con los hinchas que perdure más allá de su presencia.

“Este es uno de los principales retos que tenemos”, reconoce Íñigo Aznar, nuevo Chief Revenue Officer de Inter Miami y del Nu Stadium, en una entrevista con LA NACION. Su tarea abarca desde los acuerdos comerciales hasta la venta de entradas, pero al hablar del futuro vuelve sobre una palabra: pertenencia. El objetivo es que quien llegó atraído por Messi encuentre motivos propios para seguir al equipo. “Es una de mis obsesiones poner a nuestro aficionado en el centro e intentar fidelizarlo y ofrecerle las mejores experiencias posibles”, explica.

Aznar llega con 25 años de experiencia en el negocio del deporte y pasos por Real Madrid, Atlético de Madrid y la expansión internacional de la Rafa Nadal Academy. En el Atlético participó de la transición al Metropolitano, una experiencia que podrá aplicar en Miami: el Nu Stadium, inaugurado en abril, ocupa un lugar central en los planes de crecimiento. Bajo su responsabilidad también estará Heron Sports & Entertainment, la plataforma con la que la organización busca atraer conciertos, grandes eventos y encuentros corporativos. La ambición es que el estadio tenga vida durante todo el año, incluso cuando no haya una pelota en juego.

Íñigo Aznar, nuevo Chief Revenue Officer de Inter Miami y del Nu Stadium Gentileza Inter

–Llegás a Inter Miami con el fenómeno Messi instalado. ¿Qué oportunidades comerciales ves alrededor de su figura que todavía no fueron aprovechadas?

–Messi es único, es increíble y es una maravilla tenerlo en el club. Creo que se hizo muy bien el trabajo con él y alrededor de él. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir construyendo durante todo el tiempo que tengamos la fortuna de que siga aquí. A partir de ahí, tener la base para poder seguir creciendo en el futuro.

–¿Cómo se trabaja con una personalidad de impacto mundial como Leo?

–He trabajado con otras figuras, tanto en Real Madrid como en Atlético de Madrid. No creo que sea comparable, pero normalmente mi experiencia con estrellas de este nivel es que, desde la cercanía, explicando las cosas y queriendo estar en la misma dirección, se puede trabajar muy bien.

–¿Cuál será la estrategia para que los seguidores que se acercaron por Messi sigan siendo hinchas de Inter Miami cuando él ya no esté en el club?

–Este es uno de los principales retos que tenemos. Pasa por la experiencia que seamos capaces de ofrecer a nuestros socios, a la gente que tiene aquí nuestra entrada anual. Queremos ofrecerles una experiencia increíble cuando vienen, solos o con sus familias, y, además, fomentar ese sentimiento de pertenencia. Eso se puede hacer de forma tangible o intangible, pero sí que es una de mis obsesiones, poner a nuestro aficionado en el centro, intentar fidelizarlo y ofrecerle las mejores experiencias posibles.

Messi muestra el último trofeo obtenido por Inter Miami: la Campeones Cup, en su estadio Rich Storry - Leagues Cup - MLS

–Más allá de Messi, ¿qué importancia tiene la Argentina dentro de la estrategia internacional del club?

–Argentina ahora mismo es uno de nuestros principales mercados. En redes sociales es el mercado número uno: representa un 5% de nuestros seguidores en Instagram, por ejemplo. Y en audiencia global es también el mercado número uno: representa un 10%. Por lo tanto, es un mercado que nos aporta mucho a nivel de alcance global y también por el perfil de los jugadores que tenemos: además de Leo, De Paul...

–¿Tienen previsto hacer clínicas u otras actividades en la Argentina?

–Hicimos una clínica, justo antes del Mundial. La hicimos allí, en Buenos Aires, y la idea es seguir explorando Argentina como mercado.

Muchas camisetas celestes y blancas entre la hinchada de Inter Miami; Argentina es uno de los principales mercados para las Garzas Agencia AFP - AFP

–Después de tu experiencia en Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿qué potencial comercial encontraste en Inter Miami? ¿Qué falta desarrollar?

–Aquí lo que se ha hecho es absolutamente increíble. La visión que ha tenido nuestro propietario gerente, Jorge Mas, con los copropietarios David Beckham y José Mas, más todo el trabajo que ha hecho Xavi [Xavier Asensi, presidente de operaciones de negocio], es espectacular. Este año vamos a estar cerca de 250 millones de dólares a nivel de ingresos comerciales. Hemos crecido en todos los parámetros; somos ya una marca global. Lo que toca ahora es construir desde ahí. Lo que viene es este estadio que acabamos de inaugurar en abril. Tenemos el reto de pasar de un estadio de fútbol a una plataforma de entretenimiento. Y, sobre todo, de tener un estadio que esté vivo los 365 días del año, con grandes eventos y también con encuentros de empresas, viajes de incentivos y conferencias.

–¿Cuáles son tus principales objetivos como Chief Revenue Officer?

–Diría que son varios. Uno es alinear todas las áreas de ingresos hacia el mismo objetivo: venta de entradas, acuerdos comerciales, alimentos y bebidas, marketing. Todas las líneas enfocadas hacia el mismo objetivo, buscando sinergias y procesos. El segundo es explorar nuevas vías de ingresos que vengan del estadio, de nuevas zonas, de nuevas explotaciones, de toda la parte de Heron Sports & Entertainment. Luego hay una parte muy importante, poner a nuestro aficionado, a nuestro consumidor, en el centro y ofrecer experiencias increíbles para fidelizarlo y que quiera estar aquí muchísimos años.

Íñigo Aznar, nuevo Chief Revenue Officer de Inter Miami y del Nu Stadium

–¿Qué posibilidades comerciales ofrece el estadio propio y qué peso tendrán los conciertos y otros eventos más allá del fútbol?

–Es clave para nosotros convertir el estadio en una plataforma de entretenimiento que esté viva los 365 días del año. Es un reto importantísimo. Pensamos que tiene mucho potencial por la ciudad en la que está y por su localización: estamos en Miami-Dade, cerca del aeropuerto, con transporte público para llegar aquí. La capacidad de estacionamiento y la experiencia que tienes cuando entras al estadio son espectaculares para un partido de fútbol, pero también para un concierto o un evento. Además, la cantidad de personas que podemos tener aquí en un concierto, entre 24 y 30 mil espectadores, es ideal para muchísimos artistas. Queremos posicionarlo como un escenario de paso obligado para artistas internacionales, buscando las fechas en las que podamos hacerlo. Más allá de los partidos amistosos, los artistas, los conciertos y la música, queremos que el estadio esté activo para eventos corporativos y personales durante todo el año. Tenemos una serie de salas increíbles que se pueden explotar y desarrollar.

–Inter Miami empezó a competir en 2020 y ya tiene una enorme visibilidad internacional. ¿Dónde quieren posicionarlo dentro de cinco años: como el club más importante de Estados Unidos o entre las grandes marcas del fútbol mundial?

–Estamos en lo segundo. Creo que ya somos la principal marca de fútbol en Estados Unidos. Nuestra visión es ser una de las marcas globales de fútbol y entretenimiento más importantes del mundo.