Ola de autos chinos: estos son todos los nuevos lanzamientos en la Argentina

La industria automotriz china avanza cada vez más rápido en la Argentina y, de a poco, sus marcas comienzan a ganar terreno en el mercado local. En los últimos años, el desembarco de nuevos fabricantes amplió la oferta disponible con propuestas que abarcan distintos segmentos y que se destacan por sus niveles de equipamiento, tecnología y por ser la mayoría modelos electrificados.

Es en ese contexto en el que se lleva a cabo Expo Auto Chino, un espacio donde se reúnen varias marcas ya presentes y otras nuevas que, del 2 al 4 de octubre, muestran su portfolio local.

Allí, además de exhibirse unidades que ya forman parte de la oferta en nuestro país, hay espacio para novedades y lanzamientos.

Los nuevos autos chinos que llegan a la Argentina

Deepal

La marca pertenece al Grupo Changan, uno de los mayores conglomerados automotores de China. Está enfocada principalmente en vehículos electrificados y ocupa un posicionamiento superior dentro del grupo. Su debut en la Argentina se produce con el S05.

Deepal S05 (PHEV)

Carrocería: SUV

SUV Segmento: C

C Motor: naftero 1.5 de 86 CV junto a uno eléctrico de 218 CV y 320 Nm (tracción delantera)

naftero 1.5 de 86 CV junto a uno eléctrico de 218 CV y 320 Nm (tracción delantera) Precio: US$34.000 en preventa

US$34.000 en preventa Destacado: hasta 100 km de autonomía 100% eléctrica; puertas sin marco, llantas de 20 pulgadas y completo paquete de asistencias ADAS

S05

Soueast

La compañía nació en Fuzhou, en el sudeste de China, y actualmente forma parte del Grupo Chery. La marca está orientada principalmente al segmento de los SUV y atraviesa una etapa de expansión internacional. En la Argentina comienza sus operaciones con el S06 y ya anticipó la futura llegada del S07.

Soueast S06 (PHEV)

Carrocería: SUV

SUV Segmento: C

C Motor: naftero 1.5 turbo de 184 CV junto a uno eléctrico de 204 CV (potencia combinada de 265 CV)

naftero 1.5 turbo de 184 CV junto a uno eléctrico de 204 CV (potencia combinada de 265 CV) Precio: US$30.900 Comfort / US$33.900 Luxury

US$30.900 Comfort / US$33.900 Luxury Destacado: hasta 120 km de autonomía eléctrica bajo ciclo NEDC y más de 1300 km de autonomía combinada declarada

El grupo Antelo presentó la marca china Soueast en la Argentina de la mano del primer modelo: el SUV S06 SEBASTIAN PANI

Shacman

Es una marca de camiones y vehículos comerciales perteneciente a Shaanxi Automobile Holding Group, uno de los fabricantes de vehículos pesados de China. En la Argentina no se trata de un debut absoluto sino de un relanzamiento, ya que desde junio de 2026 Grupo Antelo asumió su representación comercial y distribución local.

Shacman L3000

Carrocería: camión 4x2

camión 4x2 Segmento: camión liviano/mediano para transporte de cargas.

camión liviano/mediano para transporte de cargas. Motor: cummins 6.7 turbodiésel de 300 CV y 1100 Nm, con caja manual de ocho velocidades

cummins 6.7 turbodiésel de 300 CV y 1100 Nm, con caja manual de ocho velocidades Precio: US$87.000.

US$87.000. Destacado: peso bruto vehicular de 18 toneladas y equipamiento de seguridad con EBS y control electrónico de estabilidad.

Shacman L3000

Shacman X6000

Carrocería: camión tractor 6x2

camión tractor 6x2 Segmento: transporte pesado y larga distancia.

transporte pesado y larga distancia. Motor: cummins M13E5 turbodiésel de 560 CV y 2600 Nm, con caja automatizada de 16 velocidades

cummins M13E5 turbodiésel de 560 CV y 2600 Nm, con caja automatizada de 16 velocidades Precio: US$163.000

US$163.000 Destacado: peso bruto total Combinado de hasta 60 toneladas; incorpora alerta de colisión, control de estabilidad, monitoreo de fatiga y visión 360°

Shacman X6000

Omoda & Jaecoo

La marca del Grupo Chery, que alcanzó el récord de más de un millón de unidades vendidas en solo tres años, llega al país con filial propia y apuesta por la tecnología Super Hybrid System (SHS). En esa línea, la firma presentó el Omoda 5, el Omoda 7 y el Jaecoo 7.

Omoda 5 (HEV):

Carrocería: SUV

SUV Segmento: B

B Motor: naftero 1.5 turbo de 140 HP junto a uno eléctrico de 201 HP (potencia combinada de 224 HP)

naftero 1.5 turbo de 140 HP junto a uno eléctrico de 201 HP (potencia combinada de 224 HP) Precio: a confirmar

a confirmar Destacado: más de 1000 km de autonomía y consumo mixto de 5,1 L/100 km

Omoda E5 (EV):

Carrocería: SUV

SUV Segmento: B

B Motor: eléctrico de 208 HP y 288 Nm, con batería de 58,9 kWh

eléctrico de 208 HP y 288 Nm, con batería de 58,9 kWh Precio: a confirmar

a confirmar Destacado: hasta 505 km de autonomía NEDC y carga rápida del 20 al 80% en 26 minutos

Omoda 5

Omoda 7 (PHEV):

Carrocería: SUV

SUV Segmento: C

C Motor: naftero 1.5 turbo de 140 HP junto a uno eléctrico de 201 HP (potencia combinada de 275 HP)

naftero 1.5 turbo de 140 HP junto a uno eléctrico de 201 HP (potencia combinada de 275 HP) Precio: a confirmar

a confirmar Destacado: hasta 108 km de autonomía eléctrica y más de 1000 km de autonomía total

Omoda 7

Jaecoo 7 (PHEV):

Carrocería: SUV

SUV Segmento: C

C Motor: naftero 1.5 turbo de 142 HP junto a uno eléctrico de 204 HP (potencia combinada de 346 HP)

naftero 1.5 turbo de 142 HP junto a uno eléctrico de 204 HP (potencia combinada de 346 HP) Precio: a confirmar

a confirmar Destacado: hasta 115 km de autonomía eléctrica y 525 Nm de torque combinado

Jaecoo 7

MG

La marca de origen británico y propiedad china es representada en la Argentina por el Grupo Eximar, quienes anunciaron que van a lanzar el MG Plan, una herramienta de plan de ahorro 70/30 a 84 cuotas. A su vez, buscan cerrar el año con 20 puntos de venta en toda la Argentina. En el marco de la exposición presentaron el nuevo SUV MG HS, que se lanzará oficialmente en las próximas semanas.

MG HS

Carrocería: SUV

SUV Segmento: C

C Motor: híbrido con 221 HP de potencia y 340 Nm de torque

híbrido con 221 HP de potencia y 340 Nm de torque Precio: a confirmar

a confirmar Destacado: autonomía de 995km y cinco estrellas de seguridad en EURO NCAP

Nuevo MG HS Hybrid

Chery

Fue una de las primeras automotrices chinas en instalarse comercialmente en la Argentina al llegar al país en 2008. Actualmente es representada por el Grupo Corven y presentó tres novedades para su gama local: una nueva versión del Arrizo 8 híbrido enchufable, otra del Tiggo 4 Pro y su primera pickup mediana, la Himla.

Arrizo 8 CSH Luxury

Carrocería: Sedán de cuatro puertas

Sedán de cuatro puertas Segmento: C

C Motor: híbrido enchufable (PHEV) 1.5 turbo de 278 CV y 365 Nm, con transmisión automática DHT

híbrido enchufable (PHEV) 1.5 turbo de 278 CV y 365 Nm, con transmisión automática DHT Precio: US$35.800; la versión Comfort cuesta US$34.600

US$35.800; la versión Comfort cuesta US$34.600 Destacado: puede recorrer hasta 101 km en modo eléctrico y declara hasta 1200 km de autonomía combinada bajo ciclo WLTP; la nueva versión Luxury suma más de 14 asistencias ADAS y ocho airbags

Chery Arrizo 8 CSH Luxury

Tiggo 4 Pro Luxury

Carrocería: SUV de cinco puertas

SUV de cinco puertas Segmento: B

B Motor: naftero 1.5 turbo de 147 CV y 210 Nm, asociado a una caja automática CVT

naftero 1.5 turbo de 147 CV y 210 Nm, asociado a una caja automática CVT Precio: US$28.700.

US$28.700. Destacado: la nueva versión incorpora asistencias como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de salida de carril; cuenta además con seis airbags y cámara 360°

Chery Tiggo 4 Pro Luxury

Chery Himla

Carrocería: pickup doble cabina

pickup doble cabina Segmento: mediana

mediana Motor: turbodiésel 2.3 de 161 CV y 420 Nm

turbodiésel 2.3 de 161 CV y 420 Nm Precio: US$32.500 para la Comfort 4x2 manual y US$40.900 para la Luxury 4x4 automática.

US$32.500 para la Comfort 4x2 manual y US$40.900 para la Luxury 4x4 automática. Destacado: es el ingreso de Chery al segmento de las pickups medianas; tiene una capacidad de carga de hasta 1000 kg y puede remolcar hasta 3000 kg; la Luxury combina tracción 4x4 con alta y baja, bloqueo de diferencial trasero y caja automática ZF de ocho velocidades

Chery Himla

Tiggo V: un anticipo

Además de los tres lanzamientos, Chery exhibió el Tiggo V, un prototipo que anticipa un próximo integrante de la familia de SUV de la marca. La compañía no comunicó todavía motorizaciones, versiones ni precios para el mercado argentino.

Chery Tiggo V

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