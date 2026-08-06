Clima en el AMBA: tras la lluvia de hoy, el viernes saldrá el sol, pero vuelve el frío intenso

El segundo fin de semana de agosto tendrá como protagonista a las precipitaciones -de variada intensidad- y el retorno de una “ola polar” que bajará considerablemente la temperatura.

Clima de jueves: probabilidad de tormentas fuertes

El jueves propondrá un escenario de adversidad atmosférica durante la mayor parte del día. Se prevé una mañana con viento moderado desde el este, cielo nublado y mínima de 13ºC. Se espera el combo de severidad completo para el día de hoy, donde los ciudadanos quedarán expuestos, hasta las últimas horas de la tarde, a diversos ritmos de precipitación, caída de granizo, actividad eléctrica y fuerte viento. No subestime la adversidad meteorológica porque tendremos variables atmosféricas compatibles con daños tanto a las estructuras como a la integridad física de todos aquellos que se muevan por la calle. El termómetro no será noticia, el mercurio se recortará en 14°C en una tarde que conservará el mal tiempo. Recién el atardecer planteará una atenuación de los eventos. La noche mostrará viento fuerte y frío, ya con precipitaciones más débiles y aisladas.

Clima de viernes: vuelve el sol

El viernes abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con un progresivo pero sostenido descenso de temperatura. Soplará aire frío y seco desde temprano, para limpiar nuestro cielo y devolvernos el sol después de tantos días nublados.

Vuelve el frío al AMBA

Volverán a prenderse las estufas con la mínima cayendo hasta 5°C en una mañana con cielo mayormente despejado y viento desde el oeste por suerte soplando levemente para no obligar a un recálculo de sensación térmica. Se espera una jornada pleno sol, aunque el viento frío oficiará de lastre para el mercurio se recorte en 13ºC por lo que la campera quedará puesta todo el día. Cuando se vaya el sol se sentirá el ambiente invernal en un cierre con cielo ligeramente nublado y 10ºC por lo que la salida nocturna no correrá riesgo, aunque deberán abrigarse mucho

Clima de sábado: baja la temperatura

Después de tantas jornadas nubosas, llega un fin de semana con un cielo completamente despejado. Se espera una mañana fría, con el mercurio partiendo desde 7°C aunque con viento moderado a regular desde el sur que dejaría una sensación térmica mucho más baja, especialmente en sectores suburbanos donde el amanecer nos devolverá al segmento de pleno invierno. Se prevé un amanecer con cielo ligeramente nublado y ráfagas débiles, con el paso de las horas el termómetro se irá recuperando hasta dejar una jornada sin frío intenso, regalando una tarde que alentará a planificar actividad al aire libre con mucho sol y máxima de 13°C, aunque conservando el viento frío en superficie lo que obligará a abrigarse si quieren salir un rato de casa. La noche se encontrará a salvo en un cierre ventoso pero estable con 9°C sin condicionar ningún plan en la agenda nocturna.

La jornada del sábado será a puro sol y podrán realizarse actividades al aire libre Rodrigo Néspolo / LA NACION - Archivo

Clima de domingo: soleado, fresco y ventoso

La jornada dominical mostrará una nueva entrada de aire frío para acentuar el derrumbe térmico en el estuario. Se aguarda por un amanecer muy frío con 4°C en la ciudad, 1°C en el sector suburbano con el viento llevando la percepción a bajo cero por el efecto climático. La mañana ofrecerá cielo despejado lo que permitirá sacarnos rápidamente el comienzo invernal y promover una rápida recuperación térmica, aunque manteniendo el ambiente ventoso. La tarde promete mucho sol invitando a planificar actividad al aire libre con 13°C de máxima, aquellos que quieran salir para disfrutar del sol deberán abrigarse para mitigar el viento. La noche cerrará con 9°C y un importante descenso de temperatura durante la madrugada.

Borrador de la próxima semana

Si bien no se tratará técnicamente de una ola polar, prepárense para una instancia térmica no muy diferente. Reingresará aire frío para dejarnos tres días seguidos con muy baja temperatura. Se esperan mínimas de 3°C, aunque la tarde permitirá una tímida recuperación hasta 12°C. El miércoles podría llover tras un nuevo ingreso de aire frío dejando un ambiente invernal toda la semana

Eso es todo amigos. El invierno vuelve con varias entradas de aire frío que le permitirán retener la corona y devolvernos a un segmento de bajas temperaturas. Volverán las bufandas, guantes y gorros de lana en amaneceres donde el viento nos dejará percepción cercana al bajo cero y es posible que algunos amaneceres suburbanos vuelvan a mostrar escarchas y parabrisas congelados.

Solo resta esperar que los eventos de hoy no sean extremos, no subestimen las alertas porque estaremos expuestos a abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuertes ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Volverá el sol y el aire seco y se podrá llenar la soga de ropa, pero pagaremos la remoción de aire con tormentas y un muy fuerte descenso de temperatura.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli