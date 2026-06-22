Con frío, nubes y temperaturas bajas: así estará el clima en el AMBA durante los últimos días de junio

El inicio de la semana tendrá como protagonista al frío. Las temperaturas mínimas rondarán entre los 5° C y 7° C. Los días estarán mayormente nublados. A partir del viernes, el sol reinará en el firmamento.

Clima de lunes: permanente circulación de aire frío

Para hoy se espera una jornada cubierta de nubes con permanente circulación de aire frío. Por la mañana habrá viento moderado desde el sur y mínima de 8ºC. El devenir del día se proyecta ligeramente inestable, con baja posibilidad de precipitaciones, manteniendo el cielo con nubes y el viento desde el sudoeste para recortar al mercurio en 13ºC. La noche conservará el viento patagónico, bajando el termómetro a 9ºC.

Clima de martes: continúan las nubes y el frío

El día martes será típico de una jornada invernal: aire frío y poco sol. Se espera un amanecer con 6ºC de mínima, que podrían percibirse más bajo por el viento moderado del sudoeste. Durante la tarde se mantendrá el viento frío con el mercurio trepando hasta solo 12ºC. El viento se atenuará hacia la noche, en un cierre con cielo parcialmente nublado y 9ºC.

El comienzo de la semana será con frío y nubes fabian-marelli-11419

Clima de miércoles: el sol aparece tímidamente

Comenzará con una mañana mayormente despejada y una mínima de 5°C. El viento será calmo desde el oeste y durante la media mañana se podrá disfrutar de algunos rayos de sol. Pasado el mediodía se irá incorporando más nubosidad hasta configurar una tarde con cielo mayormente nublado, viento moderado y frío desde el oeste que recortará las ambiciones del mercurio en 11ºC para que la estufa siga prendida durante todo el día. La noche presentará viento leve del noroeste y nubosidad baja que ayudarán a cuidar la temperatura nocturna en 8ºC

Clima de jueves: cielo nublado, sin circulación de aire frío

La madrugada del jueves podría transcurrir con cielo nublado y sin circulación de aire frío lo que permitirá una mínima no tan baja, con el mercurio iniciando la cuenta el 6ºC. Luego se irá disipando la ciudad para dejarnos una tarde a pleno sol, con viento suave soplando desde direcciones variables. La tarde no podrá revertir las bajas temperaturas, por lo que será un día frío de punta a punta, con 11ºC de máxima, con cielo algo nublado y viento moderado del norte. La noche conservará la poca nubosidad en un cierre con 9ºC y viento leve del oeste

Clima de viernes: amanecer frío y presencia activa del sol

El viernes podría comenzar con un amanecer frío y sin viento por lo que no se descartarían neblinas en la ciudad y bancos de niebla suburbanos. Se prevé un amanecer con nuestra masa de aire quieta, con cielo mayormente despejado y mínima de 6ºC. Quedará por delante una jornada con mucho sol que ayude al mercurio a recuperarse tímidamente y ofrecer una tarde con cielo despejado, viento leve desde el noreste y máxima de 13ºC. La noche tendrá viento leve, con cielo mayormente limpio y un cierre de 11ºC, sin frío intenso para los que quieran salir a pasear.

A partir del viernes, el sol se hará presente y las temperaturas subirán Mauro V. Rizzi

Borrador del fin de semana

El sábado mostrará un leve ascenso de temperatura con mínima de 8ºC y máxima de 16ºC, en una tarde sin frío intenso y buenas cuotas de sol. El domingo tendra más circulación de aire frío con mucha más nubosidad y menos temperatura.

Eso es todo amigos. El invierno se estrena en Buenos Aires sin ninguna demostración de fuerza, por suerte, si bien tendremos amaneceres que justifiquen abrigarse mucho, especialmente en zonas suburbanas, estaremos distantes de las postales de bajo cero suburbano. Si bien los friolentos estarán fastidiosos con las bajas temperaturas mantendremos distancia con cualquier escenario polar, y todo parece indicar que, si bien habrá que desandar jornadas donde la campera y la bufanda quedarán puestas todo el día para los que anden por la calle, no tendremos registros extremos por los próximos doce días, nada mal por ser el período de días más cortos.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli