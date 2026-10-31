Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará con parcialmente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.