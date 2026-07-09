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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 10 de julio
El pronóstico del tiempo para Junín para el 10 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 10 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 18:08.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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