Se viene el polvo del Sahara y suben las temperaturas con neblina en Florida

El clima en Estados Unidos presentará este jueves un escenario con amenazas que irán desde tormentas severas e inundaciones repentinas hasta una persistente ola de calor en distintos sectores del país norteamericano. Mientras un frente frío favorecerá el desarrollo de fenómenos intensos en el centro y el este del territorio, el sur continuará bajo temperaturas elevadas y alta humedad, al tiempo que el polvo del Sahara avanzará sobre Florida y la costa del Golfo.

El polvo del Sahara llega a Florida y eleva el calor en la costa del Golfo

Según Fox Weather, una extensa nube de polvo proveniente del desierto del Sahara cubrirá sectores de Florida durante este jueves y seguirá expandiéndose hacia la costa del Golfo durante el fin de semana.

Satélite De La NOAA

La masa de aire seco y polvoriento, conocida como Capa de Aire Sahariano, recorrió más de 5000 millas (8047 kilómetros) sobre el océano antes de alcanzar el sureste de Estados Unidos. Su avance favorecerá cielos opacos y brumosos, además de contribuir al aumento de las temperaturas durante los próximos días.

Las mayores concentraciones de polvo se extenderán posteriormente sobre todo el Golfo y alcanzarán partes del sur de Texas hacia comienzos de la próxima semana. Además del incremento térmico, el fenómeno podrá deteriorar la calidad del aire, hasta afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias o mayor sensibilidad a las partículas suspendidas.

El informe también señala que la presencia de este aire extremadamente seco contribuye a limitar el desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico, lo que ayuda a explicar la actual pausa en la temporada de huracanes.

Calor extremo en Estados Unidos: qué zonas seguirán bajo alertas del NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa que el calor continuará siendo otro de los protagonistas del pronóstico. Las condiciones cálidas y muy húmedas persistirán en gran parte del sureste de Estados Unidos, donde las temperaturas superiores al promedio, combinadas con noches especialmente cálidas, incrementarán el riesgo de enfermedades relacionadas a este fenómeno, especialmente entre quienes no dispongan de sistemas adecuados de refrigeración o hidratación.

Las temperaturas también permanecerán por encima de los valores normales en sectores del suroeste, las Montañas Rocosas centrales y del norte. Además, comenzarán a regir Vigilancias por Calor Extremo en partes del este de Montana, gran parte de Utah y el oeste de Colorado a partir del viernes.

Al mismo tiempo, continuarán vigentes Advertencias por Calor Excesivo en zonas de Arizona, el sur de California y el suroeste de Utah, donde las condiciones seguirán siendo peligrosas durante los próximos días.

Tormentas severas y lluvias intensas: las regiones con mayor riesgo este jueves

De acuerdo con el NWS, un frente que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hasta las Grandes Llanuras avanzará lentamente hacia el sur y el este durante la jornada. Ese sistema interactuará con energía en niveles altos de la atmósfera y favorecerá la formación de lluvias y tormentas severas en amplias zonas del Atlántico Medio, el Valle de Ohio, el Valle Medio del Mississippi y las Grandes Llanuras del norte y del centro.

Se mantiene un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) por precipitaciones excesivas en el Atlántico Medio y el Medio Oeste NWS

El pronóstico anticipa que esas tormentas estarán acompañadas por abundante actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. En algunos sectores del Valle de Ohio y el Valle Medio del Mississippi también existirán condiciones favorables para la caída de granizo y la formación aislada de tornados, mientras que en las Grandes Llanuras predominarán las tormentas con viento intenso.

Además del tiempo severo, las precipitaciones podrán alcanzar una intensidad suficiente como para generar problemas de anegamientos. Las áreas urbanas, caminos, pequeños cursos de agua y zonas bajas serán los sectores más vulnerables ante posibles inundaciones repentinas.

Riesgo de lluvia excesiva en EE.UU.: las zonas bajo vigilancia del WPC

Según el NWS, permanecerá vigente un Riesgo Leve (nivel dos de cuatro) por lluvias excesivas en partes del Atlántico Medio, los Apalaches Centrales, el Valle de Ohio, el Valle Medio del Mississippi, la región de los Grandes Lagos y sectores de las Grandes Llanuras Centrales.

La combinación entre lluvias persistentes y tormentas eléctricas incrementará la probabilidad de inundaciones localizadas durante el jueves. Para el viernes, el área de mayor preocupación se desplazará hacia los Apalaches Centrales, el Valle de Ohio y el Valle Medio del Mississippi, donde continuarán desarrollándose nuevos episodios de precipitaciones intensas asociados al avance del frente.

Tormentas severas en EE.UU.: dónde podrían registrarse granizo y ráfagas destructivas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) mantendrá un Riesgo Leve (nivel dos de cinco) de tormentas severas para sectores de las Grandes Llanuras centrales y del norte, así como para la región que abarca los Ozarks, el Valle Medio del Mississippi y el Valle Inferior de Ohio.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) mantiene bajo vigilancia amplias regiones de las Grandes Llanuras, los Ozarks y los valles del Mississippi y Ohio SPC

Durante la tarde y la noche se espera que las tormentas más organizadas produzcan fuertes ráfagas de viento y granizo. En partes de Dakota del Norte incluso podrían registrarse piedras superiores a dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro debido a la combinación de elevada inestabilidad atmosférica y condiciones favorables para el desarrollo de superceldas.

Más al sur, en sectores de Kansas, algunos modelos proyectan la formación de una línea organizada de tormentas que avanzará hacia el este durante las primeras horas de la noche. En ese corredor aumentará el riesgo de ráfagas destructivas asociadas al paso del sistema convectivo.

Atlántico Medio bajo amenaza de lluvias, tormentas y ráfagas severas

El SPC también incluye dentro de la zona de riesgo al Atlántico Medio, donde una perturbación atmosférica avanzará desde los Apalaches hacia el este durante la tarde.

Las tormentas que se desarrollen sobre las zonas montañosas se desplazarán posteriormente hacia áreas más pobladas. En los núcleos más intensos podrán producirse ráfagas severas de viento impulsadas por una atmósfera muy húmeda e inestable, favorecida por elevados valores de humedad cerca de la superficie.

El organismo añade que una situación similar se presentará en el sureste de Arizona, donde las tormentas aisladas que logren desarrollarse durante la tarde también podrán generar ráfagas intensas.