Se vienen 48 horas de una masa de aire polar que provocará un cambio brusco de temperatura, heladas, ráfagas de hasta 90km/h y precipitaciones: las zonas afectadas

Tras varios días de frío intenso, la Argentina transitará 48 horas de cambios meteorológicos por el avance de una nueva masa de aire polar que mantendrá las bajas temperaturas, favorecerá las heladas y dará lugar a lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores del país.

Aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente hacia la segunda mitad de la semana, el ambiente continuará siendo típicamente invernal y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por precipitaciones, viento, nieve y frío extremo.

Pronostico del tiempo

El tiempo esta semana

De acuerdo con un análisis publicado por Meteored, la intensa irrupción de aire polar que dominó gran parte del país durante los últimos días comenzará a perder fuerza de manera gradual, aunque el alivio será lento.

La madrugada del lunes volverá a presentar temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C en amplias zonas de la región Pampeana, Cuyo y la Patagonia, donde las heladas continuarán siendo generalizadas.

Incluso en algunos sectores del norte argentino podrían registrarse valores inferiores a los habituales para esta época del año debido a la permanencia de la masa de aire frío sobre buena parte del territorio nacional.

A partir del martes comenzará un cambio paulatino con el ingreso de viento del norte, que favorecerá una lenta recuperación térmica, aunque las mañanas seguirán siendo muy frías.

Pronóstico del tiempo extendido en la ciudad de Buenos Aires

Lluvias, nevadas y viento: dónde estarán los fenómenos más intensos

Mientras el centro y norte del país tendrán condiciones mayormente estables, la Patagonia concentrará los fenómenos meteorológicos más significativos.

El avance de un frente frío provocará lluvias persistentes sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de nevadas en distintos sectores cordilleranos.

Según las alertas emitidas por el SMN, en algunas zonas las precipitaciones podrían superar los 15 milímetros, mientras que el viento será otro de los protagonistas.

6 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



☔ #Lluvia

🟨 10-30 mm



❄️ Nevada

🟨 10-20 cm



🌬️ Viento

🟨 40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/w8B6UwlErl — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 6, 2026

Las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora en el extremo sur del país y también afectar el área de las Islas Malvinas.

Entre el lunes y el martes, las precipitaciones comenzarán a extenderse hacia la cordillera de Chubut, para luego avanzar sobre sectores de Río Negro y Neuquén.

Además, entre el martes y el miércoles no se descartan lluvias y nevadas incluso en zonas más bajas de esas provincias patagónicas.

Qué provincias están bajo alerta del SMN

Las alertas difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional muestran distintos fenómenos activos para las próximas horas.

Por lluvias, rige una alerta amarilla para sectores del sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes.

En tanto, la cordillera de Santa Cruz permanece bajo alerta por nevadas, con acumulaciones que podrían dificultar la circulación.

Turistas y visitantes recorren Potrerillos y el camino a Cacheuta, en Luján de Cuyo, Mendoza, luego de las nevadas registradas durante la ola polar que afecta a la provincia Marcelo Aguilar - La Nación

También continúa vigente una advertencia por vientos intensos para buena parte del sur santacruceño, donde las ráfagas podrían acercarse a los 90 km/h.

A su vez, el organismo mantiene un alerta por temperaturas extremas por frío que abarca sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca, Tucumán y otras provincias del centro y norte del país, donde las bajas temperaturas pueden representar un riesgo especialmente para los grupos vulnerables.