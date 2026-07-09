Muchas nubes y sin frío polar: así estará el tiempo en el AMBA en el fin de semana extralargo de julio

Las primeras jornadas del fin de semana extendido estarán marcadas por la nubosidad permanente. Las temperaturas no serán extremas, pero sí invernales.

Jueves: feriado con poco sol pero sin frío

Para hoy se espera la última jornada que muestre máximas preprimaverales. La mañana propondrá mucha nubosidad, viento moderado desde el norte y mínima de 10ºC, para tomar revancha de los inicios polares de comienzos de semana. Será un día con poco sol, pero a pesar de algunos pasajes con frondosa nubosidad y cúmulos bajos amenazantes, no habrá previsión de lluvias, por lo que no se dejen amedrentar por algún nubarrón si quieren hacer algún plan al aire libre para disfrutar del feriado. Pasado el mediodía comenzará a rotar la veleta, iniciando la despedida del viento templado hasta entregar una tarde mayormente nublada, con nuestra masa de aire quieta y sin frío, con el mercurio escalando hasta 18ºC para poner nuevamente en pausa al invierno. La noche ya tendrá circulación suave de aire frío desde el sur en un cierre con cielo parcialmente nublado y 12ºC.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana largo de julio

Viernes: siguen los nubarrones

El viernes será otro día a puro nubarrón con poco sol pero con muy baja previsión de lluvias. Se estima un amanecer con 7ºC, con sensación térmica más baja por efecto del viento moderado del sudeste. La jornada transcurrirá bajo un espeso manto de nubosidad, por lo que el termómetro no podrá hacer mucho en un día sin sol y con circulación de aire frío por lo que desistirá en 14ºC en una tarde gris y algo ventosa, donde alguna llovizna no desentonaría y obligará a que la campera quede puesta todo el día para aquellos que tengan que moverse al la intemperie. La noche sacará provecho de la nubosidad baja para no ceder ante el viento frío y cerrar en 11ºC con cielo nublado y ya sin previsión de lluvias para los que quieran salir.

Sábado: fresco y nuboso

El fin de semana conservará el viento frío y la cobertura nubosa moldeando un día fresco en todas sus franjas horarias. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve del sudeste y mínima de 7ºC. Será otro día a puro nubarrón, con baja posibilidad de algunas lloviznas aisladas, no deje que algunas nubes bajas y cargadas cancelen cualquier actividad al aire libre. La tarde mostrará viento leve desde el sur, poco sol y máxima de 15ºC moldeando un ambiente fresco, pero lejos del frío intenso invernal. La noche recobrará la estabilidad, tendrá viento leve del sudoeste y 12ºC, sin caer fuerte por la madrugada gracias al manto de nubes bajas.

Domingo: vuelve el sol pero sigue el frío

El domingo entregará una nueva jornada con poco o nada de sol. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve desde el sur y mínima de 6ºC, por suerte, sin chiflete para no dejar una sensación térmica más baja. Con el correr de la mañana se irá fracturando el manto de nubes bajas para que vayan apareciendo las primeras cuotas de sol. La tarde se perfila fresca, con 13ºC, cielo parcialmente nublado y con aire suave desde el sur, por lo que se podrá planificar actividad al aire libre; solo será cuestión de abrigarse. La noche cerraría con cielo mayormente despejado, viento calmo y 9ºC.

El doomingo vuelve el sol a Buenos Aires Archivo

Spoiler alert

Si bien seguiremos con mañanas frías y ambiente invernal, no se vislumbran escenarios polares para la semana que viene. El lunes comenzará con 6ºC de mínima y 14ºC de máxima, será el día más frío de la próxima semana, con las temperaturas subiendo con el correr de los días hasta poder dar un batacazo térmico pasado el miércoles.

Eso es todo, amigos. Comienza una hilera de varios días con mucha cobertura nubosa, lo que nos acotará la amplitud térmica, impidiendo que baje mucho la mínima y desanimando a las máximas. Lentamente, Buenos Aires se va descongelando después de un inicio de semana antártico que nos devolvió la postal del pasto congelado en sectores suburbanos y obligó a los laburantes suburbanos a convertirse en esquimales con registros bajo cero, más fríos que las mínimas que se registraban en sectores patagónicos. De todas maneras, que no festejen los friolentos; salimos del segmento polar, pero seguiremos en un ambiente invernal, sin frío hostil, pero con registros térmicos que seguirán justificando los abrigos gruesos y que todavía no nos dejarán apagar la estufa. Una buena noticia para los laburantes de la primera hora: a partir de hoy se hará notorio como lentamente empieza a amanecer más temprano.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Cielo Jueves 10°C 18°C Nublado Viernes 7°C 14°C Nublado Sábado 7°C 15°C Mayormente nublado Domingo 6°C 13°C Mayormente nublado