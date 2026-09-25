Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:49 y se pone a las 19:02.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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