Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará cubierto con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:35.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con precipitación a la vista y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día